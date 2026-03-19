U izraelskom zračnom napadu na jugu Libanona ranjeni su dopisnik RT-a Steve Sweeney i njegov snimatelj, prema navodima libanonske Nacionalne novinske agencije
Njih dvojica su izvještavali u blizini mjesta događaja kada se napad dogodio u četvrtak, javlja Al Jazeera.
Video objavljen na internetu, čini se, prikazuje trenutak udara, dok eksplozije pogađaju okolno područje. Sweeney je nakon toga odvezen u bolnicu, gdje mu je pružena njega te su mu odstranjeni geleri.
The moment Israel targeted British journalist Steve Sweeney in southern Lebanon.pic.twitter.com/sbxhDAK5fI— Lowkey (@Lowkey0nline) March 19, 2026
"It was a deliberate attempt to silence us..."— Lowkey (@Lowkey0nline) March 19, 2026
British journalist Steve Sweeney talks about surviving Israeli bombing. pic.twitter.com/x0utz4EepG
