Oglas

Ramallah

Zapadna obala pod opsadom: Racija izraelske vojske završila ozljedama i uhićenjima

author
Hina
|
26. kol. 2025. 20:25
A member of the Israeli forces holds a gun, during an Israeli raid in Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, August 26, 2025.
REUTERS/Mohammed Torokman

Izraelski vojnici izveli su u utorak raciju u središtu palestinskog grada Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, pri čemu je 30 ljudi ozlijeđeno.

Oglas

Vojska je objavila da su cilj operacije bile mjenjačnice koje su prebacivale novac namijenjen za Hamasove terorističke aktivnosti protiv Izraela. Tijekom operacije u Ramallahu izbili su sukobi sa stanovnicima u kojem su vojnici koristili živo streljivo i suzavac, po očevicima.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca objavilo je da je ozlijeđeno oko 30 ljudi. Vojska je objavila da je petero ljudi pritvoreno te da su zaplijenjene stotine tisuća šekela.

Palestinska vlada bazirana je u Ramallahu, koja je i službena rezidencija palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa.

Slične vojne operacije provedene su zadnjih mjeseci i u drugim palestinskim gradovima na Zapadnoj obali. 

Po izvješćima, u njima je zaplijenjeno nekoliko milijuna šekela. Godine 1967. Izrael je osvojio Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem, gdje sada živi više od 700.000 židovskih doseljenika uz tri milijuna Palestinaca.

Palestinci žele te teritorije za svoju državu s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.

Teme
IDF Izrael Palestina izrael blokira humanitarnu pomoć zapadna obala zionizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ