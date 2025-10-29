Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je među 104 osobe ubijene u zračnim napadima 46 djece i 20 žena. U Nusseiratu u središnjem Pojasu Gaze, susjedi su rekli da je cijela obitelj Abu Dalal izbrisana u zračnom napadu koji je preko noći sravnio njihov dom sa zemljom.