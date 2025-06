Postoje li razgovori s hrvatskim dužnosnicima? "Neću ići u detalje, ali obavijestio sam visoke dužnosnike o situaciji. To je od interesa za Hrvatsku kao članicu NATO-a i cijenimo stajalište Hrvatske kada je riječ o shvaćanju potrebe da se Izrael obrani i pruži zaštitu izraelskim građanima. Operaciju smo pokrenuli pet minuta do 12, u zadnji trenutak, imali smo podatke koje podupiru činjenicu da Iranci idu do točke bez povratka. Komuniciramo i imamo vašu potporu, komuniciramo jednom tjedno. Siguran sam da premijer i dužnosnici dobivaju ažurirane podatke. Zabrinuti smo što su konzul i njegova supruga ranjeni, ali sada su na sigurnom, pomoći ćemo u pogledu hrvatskih građana u Izraelu."