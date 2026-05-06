Izraelski vojnici u novom skandalu: Pogledajte što su napravili s kipom Djevice Marije

Fotografija izraelskog vojnika koji pozira uz kip Djevice Marije, stavljajući joj upaljenu cigaretu u usta, proširila se društvenim mrežama i izazvala novi val kritika na račun ponašanja pripadnika izraelske vojske u južnom Libanonu.
Nakon što je fotografija postala viralna, izraelska vojska brzo je reagirala. Glasnogovornik IDF-a, potpukovnik Nadav Shoshani, objavio je na platformi X da vojska incident smatra vrlo ozbiljnim te da ponašanje vojnika nije u skladu s vrijednostima i standardima koje IDF očekuje od svojih pripadnika.
Prema njegovim riječima, preliminarna provjera pokazala je da je fotografija snimljena prije nekoliko tjedana. Shoshani je poručio da će slučaj biti detaljno istražen te da će protiv vojnika biti poduzete disciplinske i zapovjedne mjere, ovisno o rezultatima istrage, prenosi The Times of Israel.
IDF soldier puts cigarette in Mother Mary’s mouth in Lebanon.— Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) May 6, 2026
Israel’s disrespect towards Christians continue.
Why is the world silent? pic.twitter.com/9NGhAhZr3Q
Izraelska vojska pritom naglašava da poštuje slobodu vjeroispovijesti, bogoslužja te vjerske simbole i sveta mjesta svih zajednica. U priopćenju se također navodi kako su operacije IDF-a u južnom Libanonu usmjerene isključivo na infrastrukturu Hezbollaha, a ne na civilne ili vjerske objekte.
Incident je dodatno privukao pažnju jer nije prvi takav slučaj posljednjih tjedana. Sredinom travnja javnost je reagirala na snimku iz kršćanskog sela Debel na jugu Libanona, na kojoj se vidi izraelski vojnik kako maljem razbija kip Isusa, dok ga drugi vojnik pritom snima.
Nakon tog događaja IDF je tvrdio da je postrožio procedure i pravila vezana uz postupanje s vjerskim simbolima i objektima. Međutim, novi incident s kipom Gospe ponovno je otvorio pitanje ponašanja izraelskih vojnika na terenu i učinkovitosti najavljenih stegovnih mjera.
