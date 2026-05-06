Oglas

"PROVODI SE ISTRAGA"

Izraelski vojnici u novom skandalu: Pogledajte što su napravili s kipom Djevice Marije

author
N1 Info
|
06. svi. 2026. 21:26
izraelski vojnik, Djevica Marija
X / Ethan Levins

Fotografija izraelskog vojnika koji pozira uz kip Djevice Marije, stavljajući joj upaljenu cigaretu u usta, proširila se društvenim mrežama i izazvala novi val kritika na račun ponašanja pripadnika izraelske vojske u južnom Libanonu.

Oglas

Nakon što je fotografija postala viralna, izraelska vojska brzo je reagirala. Glasnogovornik IDF-a, potpukovnik Nadav Shoshani, objavio je na platformi X da vojska incident smatra vrlo ozbiljnim te da ponašanje vojnika nije u skladu s vrijednostima i standardima koje IDF očekuje od svojih pripadnika.

Prema njegovim riječima, preliminarna provjera pokazala je da je fotografija snimljena prije nekoliko tjedana. Shoshani je poručio da će slučaj biti detaljno istražen te da će protiv vojnika biti poduzete disciplinske i zapovjedne mjere, ovisno o rezultatima istrage, prenosi The Times of Israel.

Izraelska vojska pritom naglašava da poštuje slobodu vjeroispovijesti, bogoslužja te vjerske simbole i sveta mjesta svih zajednica. U priopćenju se također navodi kako su operacije IDF-a u južnom Libanonu usmjerene isključivo na infrastrukturu Hezbollaha, a ne na civilne ili vjerske objekte.

Incident je dodatno privukao pažnju jer nije prvi takav slučaj posljednjih tjedana. Sredinom travnja javnost je reagirala na snimku iz kršćanskog sela Debel na jugu Libanona, na kojoj se vidi izraelski vojnik kako maljem razbija kip Isusa, dok ga drugi vojnik pritom snima.

Nakon tog događaja IDF je tvrdio da je postrožio procedure i pravila vezana uz postupanje s vjerskim simbolima i objektima. Međutim, novi incident s kipom Gospe ponovno je otvorio pitanje ponašanja izraelskih vojnika na terenu i učinkovitosti najavljenih stegovnih mjera.

Teme
djevica marija idf izrael libanon

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ