Izraelsko veleposlanstvo u Zagrebu o drami na letu: "Bio je to pokušaj džihadističkog napada"

Ovaj napad, koji podsjeća na terorističke napade 11. rujna 2001. godine, nije bio usmjeren samo protiv izraelskih putnika - bio je to besraman napad na odnose Izraela i UAE-a i viziju budućnosti koju predstavljaju Abrahamovi sporazumi. Takvi pokušaji, koliko god okrutni bili, neće uništiti procese mira i normalizacije koji su u tijeku i neće odrediti budućnost naše regije. Mir i solidarnost će prevladati. Stojimo zajedno s UAE-om, duboko predani jačanju veza između naših zemalja i naših naroda", napisali su.