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iz Dubaija prema Tel Avivu

Izraelsko veleposlanstvo u Zagrebu o drami na letu: "Bio je to pokušaj džihadističkog napada"

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 20:54
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2026-09-30T163441Z_1075993347_RC2STNA4KYCA_RTRMADP_3_ISRAEL-GULF-FLIGHT
Ammar Awad/REUTERS

Izraelsko veleposlanstvo u Zagrebu oglasilo se o današnjem incidentu na letu Flydubaija iz Dubaija prema Tel Avivu te ga opisalo kao pokušaj džihadističkog terorističkog napada.

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"U vezi incidenta koji se dogodio ranije danas u avionu FlyDubai iz Dubaija za Tel Aviv, Izrael ocjenjuje incident kao pokušaj džihadističkog terorističkog napada usmjerenog na Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate i Abrahamove sporazume.

Prema dostupnim informacijama, pilotova očita namjera bila je srušiti zrakoplov s putnicima u njemu. Zahvaljujući izvanrednoj hrabrosti koju su pokazali izraelski putnici, potencijalna katastrofa je spriječena - putnici su ušli u pilotsku kabinu, suočili se s pilotom napadačem i svladali ga te pomogli vratiti kontrolu nad zrakoplovom rezervnoj posadi koja je također bila na letu. Emiratski kopilot i ostali članovi posade također su pokazali izvanrednu hrabrost i profesionalnost suočeni s terorističkom prijetnjom.

Ovaj napad, koji podsjeća na terorističke napade 11. rujna 2001. godine, nije bio usmjeren samo protiv izraelskih putnika - bio je to besraman napad na odnose Izraela i UAE-a i viziju budućnosti koju predstavljaju Abrahamovi sporazumi. Takvi pokušaji, koliko god okrutni bili, neće uništiti procese mira i normalizacije koji su u tijeku i neće odrediti budućnost naše regije. Mir i solidarnost će prevladati. Stojimo zajedno s UAE-om, duboko predani jačanju veza između naših zemalja i naših naroda", napisali su.

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flydubai izrael let

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