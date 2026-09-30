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ČLANOVE ĆE OBEŠTETITI

Čelnik ZET-ova sindikata: Čovjek u životu griješi, a je li ovo bila pogreška, pokazat će vrijeme

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 20:05
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Josip Mikacic/PIXSELL

Tramvaji i autobusi ZET-a u četvrtak ujutro vozit će prema punom voznom redu, najavio je čelnik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić.

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"Večernji su sati, popriličan broj vozila izašao je van i trebat će vremena da se uspostavi promet. Sutra ujutro u prometu će biti puni vozni red", rekao je Jozić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Barbarom Štrbac.

Kazao je da je odluka Županijskog suda prvostupanjska te da će se na nju žaliti.

"Vidjet ćemo kamo će nas to dalje odvesti. Mi sada poštujemo odluku suda", kazao je Jozić. Upitan je li započinjanje štrajka prije arbitraže bila pogrešna odluka, Jozić kaže kako će vrijeme pokazati je li bila pogrešna.

"Netko uvijek mora ispaštati, sada su to bili građani. Više puta sam ih zamolio za razumijevanje. Na kraju smo došli do toga da poštujemo odluku suda i pustili smo promet iako smo uvjereni da smo u pravu i to će se dokazati na Vrhovnom sudu", poručio je Jozić.

Kazao je kako sindikat ZET-a ima novca i da će članove obeštetiti za dane provedene u štrajku iako je gradonačelnik rekao da ti dani neće biti plaćeni.

Odgovorio je i na pitanje hoće li se štrajk nastaviti.

"Ne možemo sa sigurnošću reći da će se štrajk nastaviti, i nama je u interesu da se odradi arbitraža", poručio je i dodao da zasad nema dogovorenih termina za daljnje pregovore.

"Zasad nismo ostvarili kontakt, bili smo na terenu, u Dubravi, htjeli smo doprijeti do naših ljudi. Većina nam daje podršku i shvaćaju o čemu se radi. Čovjek u životu radi pogreške, je li ovo bila pogreška, pokazat će vrijeme", zaključio Vladimir Jozić.

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