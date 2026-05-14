Izvori: Irak zatražio financijsku pomoć MMF-a

14. svi. 2026. 16:06
Irački dužnosnici obratili su se Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) s upitom o financijskoj pomoći uslijed sukoba na Bliskom istoku, izvijestio je Reuters u četvrtak, pozivajući se na riječi neimenovanog izvora bliskog MMF-u.

Početni razgovori održani su prošli mjesec tijekom proljetnog sastanka MMF-a i Svjetske banke u Washingtonu, a u tijeku su pregovori o iznosu financiranja koji je potreban Iraku te o strukturi eventualnog zajma, kazao je izvor.

Rat koji je započeo 28. veljače masovnim američko-izraelskim bombardiranjem Irana uzrokovao je obustavu pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem i potresao cijeli Bliski istok, uzrokujući štetu na infrastrukturi i u gospodarstvu u cjelini.

Snažne posljedice sukoba osjetio je i Irak, budući da je većina iračkog izvoza nafte, koji predstavlja gotovo sve državne prihode, obustavljena zbog zatvaranja ključnog pomorskog puta, kojim je prije rata prolazila petina svjetskih isporuka nafte.

