Nastavlja se rat s Iranom? Amerikanci mijenjaju ime operacije "Epski bijes" i za to postoji važan razlog

Američka administracija razmatra mogućnost da eventualni nastavak sukoba s Iranom dobije novo službeno ime.
Oglas
Ako aktualno primirje propadne i predsjednik Donald Trump odobri nastavak širokih vojnih udara, operacija bi se mogla voditi pod nazivom "Operacija Malj" (eng. Operation Sledgehammer), prenosi NBC News pozivajući se na izvore iz Bijele kuće.
Prema istim izvorima, u Washingtonu se ozbiljno razgovara o tome da se dosadašnja operacija "Epski bijes" (Operation Epic Fury) formalno zamijeni novim nazivom. Takav potez ne bi imao samo simboličnu vrijednost, već bi mogao imati i pravne posljedice. Pokretanjem operacije pod novim imenom Trumpova administracija potencijalno bi mogla argumentirati da ponovno počinje teći 60-dnevni rok tijekom kojeg predsjednik može voditi vojnu akciju bez formalnog odobrenja Kongresa.
Iako je Bijela kuća početkom travnja objavila da je operacija "Epski bijes" završena nakon dogovora SAD-a i Irana o prekidu vatre, unutar Pentagona se i dalje koristi stari naziv. Jedan američki obrambeni dužnosnik rekao je da rat praktički nikada nije bio potpuno zaustavljen, nego su najintenzivnije borbe samo privremeno obustavljene zbog primirja.
Trump je u međuvremenu najavio sastanak s vrhom američke vojske kako bi se analizirala situacija na Bliskom istoku. Već su održani razgovori Marca Rubija, koji trenutačno obnaša dužnost privremenog savjetnika za nacionalnu sigurnost, načelnika združenog stožera Dana Cainea i ministra obrane Petea Hegsetha. Glavna tema bili su mogući sljedeći koraci, uključujući napetosti povezane s Hormuškim tjesnacem.
Američke snage u regiji sada su znatno spremnije
Važan faktor u odluci o eventualnom nastavku rata mogao bi biti i Trumpov posjet Kini, kamo je otputovao sinoć. Izvori NBC Newsa tvrde da se sastanak s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom smatra ključnim prije donošenja bilo kakve konačne odluke.
Washington optužuje Kinu da je tijekom dosadašnjeg sukoba pružala pomoć Teheranu, među ostalim i u napadima na američke ciljeve na Bliskom istoku. Posebno se ističe da je Peking, kao najveći kupac iranske nafte, imao važnu ulogu u održavanju iranske ekonomije tijekom rata. Zbog navodne pomoći iranskoj vojsci, SAD je već uveo sankcije pojedinim kineskim kompanijama koje optužuje za dostavljanje satelitskih snimaka Teheranu.
Ako Trump odobri novi val vojnih udara, američke snage u regiji sada su znatno spremnije nego na početku sukoba krajem veljače. Trojica američkih dužnosnika tvrde da je u područje Bliskog istoka poslana dodatna skupina nosača zrakoplova.
Ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je i da je dio iscrpljene vojne opreme zamijenjen te ponovno naoružan nakon prva dva mjeseca rata. Jedan američki dužnosnik izjavio je da su SAD sada "u puno boljoj poziciji nego 27. veljače", naglasivši da vojska raspolaže snažnijim kapacitetima i većom operativnom spremnošću nego na početku sukoba.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas