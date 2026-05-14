Medijska (ne)pismenost: Gotovo pola Hrvata namjerno povremeno ili često ne prati vijesti

Istraživanje je pokazalo da građani uglavnom izbjegavaju vijesti vezane uz određene teme pa ih tako čak 40 posto izbjegava vijesti vezane uz politiku, a svaki četvrti hrvatski građanin vijesti vezane uz ideološke ili svjetonazorske rasprave. Ističe se i kako je ''Generacija Z'' (rođeni 1997.–2012.) vodeća u nenamjernom izbjegavanju vijesti, a Generacija Y (rođeni 1981.–1996.) vodeća je u čestom i dugotrajnom izbjegavanju vijesti.