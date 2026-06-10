Burno u Saboru: "Više od 60 posto novinara ne može istraživati moćnike zbog vlastite prekarne egzistencije"

Naveo je i kako podaci pokazuju da više od 60 posto novinara u Hrvatskoj radi na ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima i nisu u mogućnosti da svojim istraživanjima dovedu u pitanje utjecaj, program ili projekt nekoga od moćnika. "To je cenzura koja ne treba dekret, ona nastaje sama po sebi iz straha za vlastitu prekarnu egzistenciju", poručio je.