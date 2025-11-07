Jedna od najinvazivnijih vrsta mrava stigla u Europu: Ubodi su bolni, više zemalja u opasnosti

Građani Sicilije započeli su iscrpljujuću bitku s jednom od najinvazivnijih vrsta mrava na svijetu. Njihove obale kolonizirao je crveni vatreni mrav, sposoban za širokorasprostranjeno uništenje.
Prije dvije godine prvi su put stigli na europsku obalu, a na Siciliji je u lipnju 2025. započet program iskorjenjivanja. Cilj mu je spriječiti daljnje širenje mrava po Europi i potpuno ih ukloniti s otoka, jer su u stanju izazvati pustoš.
Crveni vatreni mrav klasificiran je kao jedna od najinvazivnijih vrsta na svijetu i među najskupljim je za suzbijanje, javlja CNN.
Naziv vrste dolazi od činjenice da kada ubode izaziva osjećaj peckanja poput vatre. Ubodi su bolni, a od njih mogu nastati gnojni plikovi. Njegov latinski naziv je solenopsis invicta. Invicta na latinskom jeziku znači nepobjediv.
Štetnici
Vrsta je poznata po svojoj izvanrednoj prilagodljivosti i instinktu preživljavanja. Potječe iz tropskih močvara i travnjaka Brazila, Paragvaja, Urugvaja, Bolivije i Argentine. Imaju sklonost gniježđenja u vlažnim područjima blizu ljudi, a njihova pojava rijetko prolazi nezapaženo.
Hrani se domaćim mravima, kao i drugim kukcima, gmazovima i vodozemcima poput žaba i guštera, pa čak i malim sisavcima. U SAD-u su zabilježeni slučajevi u kojima napadaju ptičja gnijezda, jedući jaja i mlade ptice.
Poznato je da agresivno napadaju svoj plijen, zarivajući čeljusti u njegovo meso i ubadajući žrtvu igličastim žalcem, ubrizgavajući otrov iznova i iznova.
Mravi uništavaju korijenje biljaka i sadnica, čime ugrožavaju bioraznolikost i oštećuju poljoprivredne kulture.
Skupo suzbijanje
Pokušaji kontrole ove vrste vrlo su skupi. U SAD-u se šteta, troškovi liječenja i suzbijanja procjenjuju na više od 6 milijardi dolara godišnje, dok je Australija izdvojila 600 milijuna australskih dolara (oko 400 milijuna američkih) tijekom četiri godine za iskorjenjivanje.
Novi Zeland jedina zemlja na svijetu koja je uspjela uspješno istrijebiti kolonije crvenih vatrenih mrava nakon stotina milijuna potrošenih dolara.
Sicilija već sad trpi mnoge posljedica zaraze.
Piero Genovesi, predsjednik IUCN-ove skupine za invazivne vrste, rekao je da se crveni vatreni mrav nalazi na popisu prioritetnih invazivnih vrsta Europske unije, zbog čega su sve države članice obvezne pratiti pojavu vrste i odmah prijaviti njezino otkrivanje.
Sicilija se nalazi na prvoj crti europske invazije vatrenih mrava. Ako ne uspije obuzdati širenje, više zemalja bit će u opasnosti, prenosi Dnevnik.hr.
