Hrvoje Dorčić za N1
Što ako se ne registrirate na novi sustav naplate cestarine?
Voditelj projekta novog sustava naplate cestarine u Hrvatskim autocestama Hrvoje Dorčić bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o novom sustavu Crolibertas.
Podsjetimo, započeli su radovi na postavljanju prvih sedam portala u sklopu implementacije sustava Crolibertas, novog, potpuno digitalnog i jedinstvenog sustava elektroničke naplate cestarine.
Novi sustav naplate cestarine odnosno puna operativna funkcija nakon probnog roka mogla bi krenuti početkom 2027. godine, dok će sam sustav biti gotov do kraja rujna sljedeće godine, rekao je Hrvoje Dorčić.
Za N1 je objasnio zašto se izabrao baš ovaj sustav: "Željeli smo jedan moderan sustav koji će biti prilagođen korisniku, jednostavan za upotrebu i dostupan korisnicima."
Korisnici ENC sustava
Dorčić navodi da će se postaviti 212 portala na autocestama.
Što se mijenja za korisnike ENC sustava? "Ne puno. Oni će sada ENC morati pričvrstiti na vjetrobransko staklo, sukladno uputama proizvođača. Velika većina nas ga aktivira za vrijeme prolaska kroz rampe. Svaki od portala će biti opremljen s više ENC antena i one ga moraju očitati kako bi se utvrdila rekonstrukcija puta i korisniku pravilno uspostavio račun te kako ne bi ispalo da je korisnik prekršitelj iako ima adekvatan uređaj. Korisnici će morati povezati uređaj s registarskom oznakom vozila kojeg koriste", ističe.
ENC obavezan za teretna vozila
Što se mijenja u sustavu naplate?
"Novost je da će upotreba ENC uređaja biti obavezna za teretna vozila. Trenutačno u Hrvatskoj 80 posto teretnih vozila koja koriste autocestu koristi i ENC uređaj, sada će tu obvezu imati svi. Sama naplata će se i dalje naplaćivati sukladno kategoriji vozila i prijeđenim kilometrima. S time da Hrvatske autoceste izrađuju studiju tarifnih modela gdje bismo željeli modele naplate prilagoditi novom sustavu. Novi sustav će biti digitalan i imat će mogućnost dinamičkog formiranja cijene pa bismo htjeli korisnicima, koji više koriste autocestu ili kada su manje gužve, da imaju određene pogodnosti", govori Dorčić.
"Do sada su korisnici koji imaju ENC mogli ostvariti znatne popuste. Kroz ovu studiju ćemo redefinirati te modele kako bismo došli do modela koji je najpošteniji. Ne bismo htjeli preferirati ni jednu tehnologiju nego da korisnik odabere ono što je njemu najprihvatljivije", dodao je.
Promjena cijena?
Dorčić je komentirao i mogućnost promjene cijena: "Neće biti povećanja cijene kao posljedice uvođenja novog sustava. Vidjet ćemo kroz ovu studiju gdje bi izabrali model koji bi najviše odgovarao korisnicima."
Hoćemo li imati sustav sezonskih cijena?
"Teško je to sada reći unaprijed. Naše autoceste su sezonskog karaktera, sezonska smo država, željeli bi da to bude maksimalno prilagođeno našim korisnicima."
"Sustav će biti nacionalni. Osim autocesta kojima gospodare Hrvatske autoceste, sustav će biti implementiran i na autocestama koje su pod koncesijom. Radi se o koncesionaru Bina Istra koji upravlja Istarskim ipsilonom i autocestom Zagreb-Macelj koja ima koncesiju za autocestu A4 od Zagreba do Macelja", dodao je.
Dorčić navodi da se kod nas ne naplaćuju posebno tuneli: "Naplata cestarine će biti isključivo po kilometru."
Jednostavnost sustava
Hoće li sustav biti jednostavan za korištenje?
"Glavni cilj je da bude jednostavan i dostupan korisniku. Previdjeli smo više kanala gdje se korisnici mogu prijaviti u sustav - putem web stranice projekta Crolibertas, bit će spremna za registraciju nekoliko mjeseci prije produkcije sustava, putem mobilne aplikacije, putem prodajnih ureda, prodajnih partnera kao što su benzinske postaje. Ako se korisnik ne uspije prijaviti u sustav putem tih kanala, uvijek se može prijaviti kada ulazi na autocestu. Bit će 140 staza za brzu registraciju koje će se nalaziti na svakom ulazu na autocestu, minimalno jedna. Ako sve to propusti ima zadnju šansu da se prijavi u sustav i da ga koristi", objašnjava.
Što ako se ne registrirate?
Dorčić je istaknuo da će biti veliki broj prodajnih ureda gdje će se moći izvršiti gotovinsko plaćanje i registracija.
Kako će se strani putnici upoznati sa sustavom?
"Pokrenut ćemo marketinšku kampanju kako bismo informirali korisnike i domaće, i u inozemstvu."
Što ako se netko ne registrira, a sustav ga zatekne na autocesti?
"Bit će adekvatna oprema koja će utvrditi je li korisnik prijavljen u sustav. Predviđena je isporuka 74 vozila, timova mobilne naplate cestarine i kontrole naplate cestarine. Naši središnji centri će u realnom vremenu imati informaciju je li netko prekršitelj, mobilno vozilo će imati informaciju na svom ekranu i mobilno vozilo će ga prepoznati, zaustaviti ga i provesti postupak predviđen zakonom. One korisnike koje ne zaustavi mobilno vozilo, a prekršitelji su, povezali smo se na nivou EU-a sustavom i postoji servis koji je namijenjen za naplatu cestarina. Dobijemo informaciju tko je vlasnik vozila, šaljemo mu obavijest o neplaćanju i u zadnjoj fazi Ministarstvo provodi prekršajni postupak."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare