Što ako se ne registrirate na novi sustav naplate cestarine?

"Glavni cilj je da bude jednostavan i dostupan korisniku. Previdjeli smo više kanala gdje se korisnici mogu prijaviti u sustav - putem web stranice projekta Crolibertas, bit će spremna za registraciju nekoliko mjeseci prije produkcije sustava, putem mobilne aplikacije, putem prodajnih ureda, prodajnih partnera kao što su benzinske postaje. Ako se korisnik ne uspije prijaviti u sustav putem tih kanala, uvijek se može prijaviti kada ulazi na autocestu. Bit će 140 staza za brzu registraciju koje će se nalaziti na svakom ulazu na autocestu, minimalno jedna. Ako sve to propusti ima zadnju šansu da se prijavi u sustav i da ga koristi", objašnjava.