Oglas

iz katoličke škole

Jedna od najvećih otmica u Nigeriji. Iz škole oteto više od 300 kršćana

author
Hina
|
22. stu. 2025. 15:43
nigerija, internat
AIT via REUTERS

Kršćanska udruga Nigerije priopćila je u subotu da je provjerom utvrđeno da je u petak iz katoličke škole oteto 315 učenika i učitelja, nakon što je ranije objavljen broj od njih 227.

Oglas

"To sada čini 303 učenika i ... 12 učitelja, čime je ukupan broj otetih osoba porastao na 315", navodi se u priopćenju.

Sigurnosna situacija u Nigeriji pod pojačanim je nadzorom otkako je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog postupanja s kršćanima.

Nigerijska vlada kaže da su Trumpove tvrdnje da se kršćani suočavaju s progonom u Nigeriji pogrešno prikazivanje složenih sigurnosnih izazova u zemlji.

Teme
Nigerija otmica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ