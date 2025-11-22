U Njemačkoj rasprave oko povratka ruskim energentima: "Europi je potrebna energija po pristupačnim cijenama"

Prije ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine Rusija je bila jedan od najvažnijih izvoznika energenata u Njemačku. No danas se ruski plin i nafta više se ne isporučuju u Njemačku. U listopadu su se zemlje EU-a složile da će postupno ukinuti preostali uvoz prirodnog plina iz Rusije do kraja 2027. godine. Zbog napada na Ukrajinu EU je usvojio nekoliko paketa dalekosežnih sankcija protiv Moskve.