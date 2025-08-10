Jesu li električni romobili zaista toliko opasni? Pogledajte statistiku

Pexels / Ilustracija

I u Belgiji i drugdje, javna reakcija protiv električnih romobila bila je žestoka. U Parizu su iznajmljivi romobili potpuno zabranjeni, a na cijelom Malti dvokotačna vozila za najam nestala su 2024. godine. Drugi gradovi uveli su stroga pravila za njihovo korištenje.

No, jesu li električni romobili žrtva neopravdane hajke u eri mikromobilnosti? U Bruxellesu, de facto glavnom gradu Europe, borba za budućnost dijeljene mobilnosti već je u punom jeku.

U Bruxellesu 20 tisuća romobila dnevno - samo iznajmljenih!

Prvi su se put pojavili na ulicama ljeta 2016., a iznajmljivi e-romobili brzo su revolucionirali način kretanja stanovnika glavnog grada. Samo 2022. godine romobili estonske tvrtke Bolt prešli su više od 4 milijuna kilometara po gradu.

Sljedeće godine, brend mikromobilnosti Lime prevezao je više od 3 milijuna putnika sa svojom flotom od 3.000 romobila i 2.500 e-bicikala.

Procjenjuje se da danas oko 700.000 stanovnika Bruxellesa redovito koristi gotovo 19.000 iznajmljivih romobila, piše Brussels Times.

Nova era mobilnosti

Romobili su motivirali mnoge da se odreknu automobila, poboljšali povezanost s javnim prijevozom i omogućili tzv. “posljednju dionicu puta” do stanica. Do 2022. broj romobila dosegnuo je 23.500, no s rastom broja vozila rasle su i pritužbe te nesreće.

Rastuće nezadovoljstvo

Stanovnici su se žalili na “divlje” parkiranje koje je stvaralo prepreke pješacima, posebno osobama s invaliditetom. Romobili su često ostavljani nasred pločnika, u parkovima, jezerima pa čak i privatnim dvorištima.

Pojavljivali su se i ozbiljni incidenti – od sudara s pješacima do fatalnih nesreća. U lipnju 2025. dvanaestogodišnje dijete poginulo je nakon što ga je udario policijski automobil u Ganshorenu.

Neke općine, poput Ucclea i Ixellesa, prve su krenule s vraćanjem nepropisno parkiranih romobila tvrtkama i uvele zabrane parkiranja. Bruxelles je uveo ograničenje brzine na 20 km/h (u pješačkim zonama 8 km/h) i obvezno parkiranje na označenim mjestima – kojih je danas više od 2.200.

U prosincu 2024. regionalne vlasti drastično su ograničile broj operatera na samo dva – Bolt i Dott – dok Lime smije raditi do kraja ove godine.

Rizik naspram stvarnosti

Broj romobila u Bruxellesu past će na 8.000, a protivnici se pitaju jesu li mjere pretjerane. Lime tvrdi da su romobili nesrazmjerno na meti regulatora i medija, dok automobili, iako opasniji i zagađujući, ostaju dominantni.

Podaci pokazuju da su od svih prometnih nesreća romobili činili 13% ozlijeđenih (2020.–2023.), bicikli i automobili po 23%. Teške ozljede i smrtne posljedice kod romobila čine 16%, kod bicikala 18%, a mopeda i motocikala 20%.

Koliko je ustvari bilo ozljeda?

Godine 2024. u Bruxellesu je ozlijeđeno 525 vozača romobila, dok je među biciklistima bilo 944 ozlijeđena.

Tvrtke navode da je ozbiljnih nesreća relativno malo – Lime u Parizu bilježi nesreće u tek 0,01% vožnji, od čega je 87% bilo lakših. Bolt u 2023. ima 16 ozljeda na milijun vožnji, a Dott 3,6 ozljeda na milijun kilometara.

Udruga Micromobility for Europe, koja zastupa tvrtke za iznajmljivanje romobila, izvijestila je o velikom padu nesreća s e-romobilima koje zahtijevaju medicinsku pomoć između 2021. i 2024. godine. Taj uspjeh, barem djelomično, pripisuju „edukativnim kampanjama“ usmjerenima na „podizanje svijesti o sigurnoj vožnji i pravilnom korištenju vozila“, posebno odvraćanjem od vožnje pod utjecajem alkohola.

Postaju sve sigurniji, no jedan je problem

„Iznajmljivi e-romobili i e-bicikli pokazuju da nisu samo održivi, već i sve sigurniji“, izjavila je čelnica udruge Christy Pearson. „Gotovo 30-postotni pad ozljeda od 2021. pokazuje da ulaganja u infrastrukturu, edukaciju vozača i kvalitetnija vozila donose stvarne rezultate.“

I pružatelji usluga mobilnosti i medicinski stručnjaci slažu se da su alkohol i e-romobili najčešće povezani s nesrećama. Istraživanje bolnice CHI Saint-Pierre pokazalo je da je trećina nesreća povezana s noćnom vožnjom i alkoholnom intoksikacijom.

Institut za sigurnost na cestama Vias, temeljem anketa u pet bolnica, procjenjuje da se otprilike jedna osoba tjedno primi na hitnu zbog nesreće s romobilom te da alkohol i droga „općenito ne predstavljaju veći problem“, osim u kasnim noćnim satima.

Aplikacije za e-mobilnost pokušale su riješiti ovaj problem. Tijekom večeri Bolt od korisnika zahtijeva da u aplikaciji prođu test trijeznosti prije nego što mogu koristiti e-romobil. Dott, drugi preostali operater u Bruxellesu, još nije uveo ovu funkciju.