Kako je izgledala akcija spašavanja američkih pilota? Vojni analitičar: "Vrlo opsežna potraga"

Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića koji je komentirao obaranje američkih borbenih zrakoplova iznad iranskog teritorija.
"Američki avioni su oboreni sredstvima koje koriste pasivan način - detektiraju ciljeve u zraku i lansiraju rakete prema njima. Prvi dan kad je oboren F15 oboren je i A10 koji mu je krenuo u pomoć.
Iranska obrana je neutralizirana, ali samo u određenom dijelu zračnog prostora" rekao je Redžepović i opisao kako je izgleda potraga za pilotima.
"Vrlo opsežna potraga"
"To su bile dvije odvojene potrage. Jedna istog dana kad je oboren avion i tu je spašen pilot borbenog aviona F15. U tom danu su angažirane značajne snage. Međutim, drugog člana nisu uspjeli odmah identificirani pa je za njega organizirana posebna potraga.
U tu potragu ukupno je angažirano 155 zrakoplova, od tih 155, 13 je bilo samo angažirano za spašavanje, sve ostalo je bilo za osiguranje tih operacija. 31 posto snaga bilo je angažirano za punjenje u zraku, a 41 posto ukupnih snaga je bilo borbeno osigurane iz zraka. To je bila vrlo opsežna potraga", naglasio je Redžepović.
Odgovorio je i je li moguće da je u pozadini američke operacije bila i otmica dijela nuklearnog goriva.
"Apsolutno ne. Nema nijednog indiktarora koji bi ukazao da je riječ bila o otmici. Da se išlo u tu operaciju kompozitor snaga bi bio drugačiji", rekao je Redžepović.
