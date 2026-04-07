Elbit Systems
Srbija dogovorila proizvodnju dronova s kontroverznom izraelskom tvrtkom
Srbija je dogovorila proizvodnju dronova na svom teritoriju s izraelskim vojnim gigantom Elbit Systems, tvrtkom koja je godinama kritizirana zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali, otkrivaju BIRN i Haaretz.
"Uskoro otvaramo prvu tvornicu ozbiljnih dronova ovdje u našoj zemlji, vrlo ozbiljnih, najozbiljnije svjetske proizvodnje“, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 7. ožujka ove godine.
Vučić je ranije naveo da će Srbija tvornicu otvoriti s inozemnim partnerom, i to iz Izraela, te da bi tvornica mogla početi s radom već u travnju, ali nije otkrio ime kompanije.
BIRN i Haaretz otkrivaju da je riječ o Elbit Systemsu, najvećoj izraelskoj vojnoj kompaniji koja je godinama na meti kritika zbog sudjelovanja u izraelskim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.
Elbit će imati 51 posto vlasništva u tvornici dronova, dok će 49 posto imati domaći Yugoimport SDPR.
Posebna izvjestiteljica UN-a za okupirana palestinska područja Francesca Albanese u izvješću iz lipnja 2025. navodi da je Elbit među kompanijama koje profitiraju od "genocida koji traje“ u Gazi, gdje je, od napada Hamasa u listopadu 2023., u izraelskim vojnim operacijama stradalo više od 70.000 Palestinaca.
Prema dokumentima do kojih su došli BIRN i Haaretz, kao i navodima dvaju neovisnih izvora, planira se proizvodnja dviju vrsta dronova – za bliske i daleke misije.
Tvornica bi trebala biti smještena u objektu u Šimanovcima, koji će biti zakupljen od tvrtke Željka Mitrovića, vlasnika Pinka.
Izrael i Srbija već imaju razvijenu suradnju u području naoružanja. Vrijednost izvoza streljiva i oružja iz Srbije u Izrael od 2023. porasla je čak 42 puta i na kraju prošle godine dosegnula 114 milijuna eura, unatoč brojnim apelima stručnjaka Ujedinjenih naroda da se prodaja vojne opreme Izraelu obustavi.
Većina tog izvoza realizirana je upravo preko SDPR-a.
Vuk Vuksanović, predavač na Odjelu za ratne studije King’s Collegea u Londonu, kaže da su motivi Srbije potencijalna zarada od prodaje tih dronova, ali i pristup tehnologiji i znanju jedne od najnaprednijih vojnih kompanija. Izrael, s druge strane, nastoji osigurati "lanac opskrbe izvan vlastitog dvorišta koje je stalno u zoni sukoba“.
Vuksanović ističe da Srbija i dalje geopolitički balansira, ali neke adrese postaju važnije, u ovom slučaju Izrael, jer ga vlast vidi kao „prečac do Bijele kuće“.
"Glavni prioritet vladajuće elite je ostati na vlasti, a kako bi to postigla, važno je da ne ulazi u sukob s Amerikancima, posebno u kontekstu nedavnih Trumpovih poteza na globalnoj sceni“, navodi za BIRN.
SDPR nije odgovorio na pitanja novinara, dok su u Elbitu kratko poručili: "Bez komentara“.
"Sveprisutni strojevi za ubijanje“
Izraelsko-srpska proizvodnja dronova bit će smještena u Šimanovcima, oko 30 kilometara zapadno od Beograda, u objektu u vlasništvu Pink Media Group.
Prema dokumentima u koje je BIRN imao uvid, a koje su potvrdila dva neovisna izvora bliska vojnoj industriji, planirana je proizvodnja dviju vrsta dronova – kratkodometnog modela velike nosivosti s rotacijskim krilima i naprednijeg, bržeg modela dugog dometa, koji može letjeti na visinama većim od šest kilometara.
Izvor upućen u dogovor kaže da je dugodometni dron „napredniji“ od Pegaza, borbeno-izviđačkog drona koji Srbija već proizvodi.
"Ima veću visinu leta i veću operativnu autonomiju. Suština cijele priče je prijenos tehnologije, jer će i naši inženjeri raditi na tome, a taj dron je zapravo kruna cijelog projekta“, navodi on.
Prema izvoru BIRN-a, stručnjaci iz Utve, tvornice zrakoplova u vlasništvu SDPR-a, također će biti uključeni u proces
