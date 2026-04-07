"Time nisu riješeni svi problemi koji postoje u Hrvatskoj, a tiču se zajedničkih ustavnih ovlasti Vlade i predsjednika. Mislim da bi bilo normalno da se redovito sastaju i da im taj sastanak bude najvažniji, da raspored drugih sastanaka određuju obzirom na taj. Na strani premijera ne postoji nikakva spremnost za poštivanje Ustava i iskreno sam začuđen da Ustavni sud ne smatra potrebnim upozoriti Sabor na višegodišnje, ne samo ignoriranje, nego i otvorene najave premijera da neće postupati u skladu s Ustavom. On pitanja sigurnosti, vanjske politike i obrane tretira kao nešto što određuje Vlada, bez potrebe konzultiranja s ikim drugim. Imamo premijera s autoritarnim ambicijama i autokratskom praksom,", zaključio je Božo Kovačević.