BIVŠI DIPLOMAT
Kovačević: Kad ljudi kao Trump i Hegseth prijete ubojstvima i uništavanjem, tad im jedino treba vjerovati
Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević, u Novom danu s Ninom Kljenak, komentirao je rat na Bliskom istoku i njegov utjecaj na cijeli svijet.
Na samom početku komentirao je sinoćnje izjave američkog predsjednik Donalda Trumpa, posebno onu koja se tiče NATO saveza.
"Teško je zamisliti besmislenije i gluplje izjave od onih koje je on već dao. One služe jedino tome da opravda svoje ponašanje i druge izjave koje su možda nekoga uvrijedila. Prvo, kaže da mu NATO nije potreban, ali zove ga u pomoć. Kao i one države koje nisu članice NATO saveza", kazao je Kovačević pa nastavio:
"Ono što Trump odbija priznati jest da SAD ima koristi od vojne prisutnosti izvan svojih granica. Problem je što on ne razumije značenje "saveznik". On misli da su saveznici zapravo vazali i ako odbiju provoditi odluke u čijem donošenju nisu sudjelovale, proglašava ih neprijateljima. Što se tiče NATO saveza, u njegovoj Povelji spominje se Povela Ujedinjenih naroda kao temelj. A Trump ne bježi od ratnih zločina. Sve je to suprotno međunarodnom pravu i žao mi je da europski lideri nemaju snage to reći. Napadi na civile su ratni zločin, tko god to činio, ali to se u Europi ne govori jasno i glasno."
I dok Trump napada saveznike, prema Rusiji ima respekt.
"Vladimira Putina smatra vjerodostojnim protivnikom i u izjavama o Rusiji i njemu je konzistentan."
Što slijedi u Iranu?
"Pozicija izraelskog premijera Benjamina Netanyahua je jasna, želi promijeniti režim, razmontirati Iran, prestati s nuklearnim programom i biti spreman slušati sve što Izrael kaže. Netanyahua ne skriva svoje ratno-zločinačke ambicije. Cilj je iranske naftovode okrenuti prema Izraelu, koji bi time postao energentski gigant. Trump pak ne zna što će. A što se najava tiče... kad ljudi kao Trump ili Pete Hegseth prijete uništavanjem i ubojstvima, tad im jedino treba vjerovati. To su mafijaši, ubojstvima i uništavanjem su došli na vlast, i uživaju u ubijanju i uništavanju, ne znam kako drugačije to objasniti. Međunarodno pravo ih ne zanima i ono ne postoji, tako se ponašaju."
Europa se "izgubila" u cijeloj toj priči, smatra Kovačević.
"Posljednjih desetljeća dopustila je da joj SAD određuje vanjskopolitičke ciljeve i poteze. Posebno prema Rusiji... Očito je da ne postoji dostatna razina političke volje da EU barem na razini izjava bude konzistentna. Neki se boje, neki se nadaju da će nakon Trumpa stvari biti vraćane u normalu."
Misli li to i premijer Andrej Plenković?
"Mala smo država koja ne može oblikovati europske politike ili stajališta NATO saveza, ali morali bismo se jasno odrediti prema kršenju međunarodnom pravu i onima koji ga krše. To ne bi trebalo značiti prekid svih odnosa sa SAD-om, ali mislim da bismo trebali energičnije inzistirati na svojim inputima za europske sastanke, koji bi trebali biti jasno prezentirani i domaćoj javnosti. Nažalost, toga nema. Hrvatska je, djelomično, žrtva političke i ideološke konfuzije u EU-u. Naime, EU nije smogla snage osuditi izraelsko-američki napad na Iran unatoč tome što je Trump prouzročio krizu izlaskom iz nuklearnog sporazuma s Iranom. Nažalost, EU se nije odredila ni oko pitanja NATO saveza ili svoje, europske vojske."
Na kraju, komentirao je prošlotjedni sastanak premijera Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.
"Time nisu riješeni svi problemi koji postoje u Hrvatskoj, a tiču se zajedničkih ustavnih ovlasti Vlade i predsjednika. Mislim da bi bilo normalno da se redovito sastaju i da im taj sastanak bude najvažniji, da raspored drugih sastanaka određuju obzirom na taj. Na strani premijera ne postoji nikakva spremnost za poštivanje Ustava i iskreno sam začuđen da Ustavni sud ne smatra potrebnim upozoriti Sabor na višegodišnje, ne samo ignoriranje, nego i otvorene najave premijera da neće postupati u skladu s Ustavom. On pitanja sigurnosti, vanjske politike i obrane tretira kao nešto što određuje Vlada, bez potrebe konzultiranja s ikim drugim. Imamo premijera s autoritarnim ambicijama i autokratskom praksom,", zaključio je Božo Kovačević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare