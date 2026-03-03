Bivši vojni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ivan Selak u Novom danu Tihomira Ladišića iznio je vjerojatne razloge zbog kojih su SAD u ponedjeljak izgubile tri ratna zrakoplova F15E u Kuvajtu
"Najgora stvar koja se u ratu može dogoditi pilotu i onome tko radi na protuzračnoj obrani je prijateljska vatra. Nema goreg nego da pobijete svoje ljude, bacite sredtsva na svoje snage i srušite svoj avion", istaknuo je jedan od legendarnih pilota Domovinskog rata Ivan Selak.
Tri američka borbena zrakoplova srušena su u nedjelju, kako je priopćila američka vojska, „očiglednom incidentu prijateljske vatre“. Tvrde da je kuvajtska protuzračna obrana greškom oborila borbene zrakoplove tipa F-15E Strike Eagle.
Selak smatra da je to vjerojatno točno, ali i da su mogli pogriješiti i piloti, a ne samo protuzračna obrana. U svakom slučaju, najmanje je vjerojatno da ih je srušila protuzračna obrana Irana.
Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq— OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026
"Radi se o avionima F15 Strike Eagle, najboljim avionima današnjice, koji se koriste u lovačkoj zaštiti i za napade u dubini neprijatelja. Ako su korišteni za napade na objekte duboko u Iranu, prilikom takve akcije se uvijek koordiniraju koridori ulaska i izlaska. U ovom slučaju su važni koridori izlaska jer kad avioni izlaze iz akcije, PZO mora biti upoznata s čijenicom da izlaze i prestati s djelovanjem", upozorava Selak.
Prioritetna obrana energetskih terminala i vojnih baza
Kaže kako američki vojni zrakoplovi nikad ne djeluju sami i uvijek se vraćaju u skupini, a možda su se vraćali kroz koridor koji za to nije bio predviđen.
"Moramo voditi računa da se u Kuvajtu nalazi veliki broj američkih baza, da imaju i LNG i naftni terminal koje svakako štiti protuzračna obrana. Moguće je da su ušli u zonu odgovornosti protuzračne obrane Kuvajta, a kako je mnogo aktivnosti moguća je bila i kakofonija ciljeva.
Ako su u PZO vidjeli da prema njima ide gomila ciljeva iz pravca istoka (avioni koji izlaze iz Irana), a oni čuvaju terminale ili američke baze, smatrali su ih neprijateljima. Kad je puno ciljeva, nastojiš prvi pucati i ubiti", ističe Selak i dodaje kako je jasno da koordinaicja nije bila dobra i da je zračni prostor bio zagušen djelovanjima.
"Ti su se avioni našli gdje nisu trebali, očito su ušli u zonu uništenja protuzračne obrane i zato su srušeni", zaključio je Selak.
