Ako su u PZO vidjeli da prema njima ide gomila ciljeva iz pravca istoka (avioni koji izlaze iz Irana), a oni čuvaju terminale ili američke baze, smatrali su ih neprijateljima. Kad je puno ciljeva, nastojiš prvi pucati i ubiti", ističe Selak i dodaje kako je jasno da koordinaicja nije bila dobra i da je zračni prostor bio zagušen djelovanjima.