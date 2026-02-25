Kako su Trumpovi luksuzni resorti postali političko središte moći

Zbog ograničene transparentnosti, upozoravaju analitičari, javnost vjerojatno nikada neće imati potpun uvid u iznose koje su Trumpove tvrtke zaradile tijekom njegova boravka u Bijeloj kući. Pojedini pravni stručnjaci smatraju da bi takva praksa mogla otvoriti pitanja zbog mogućeg kršenja pravila o sukobu interesa i ustavnih odredbi koje ograničavaju primanje pogodnosti od domaćih i stranih aktera, iako je predsjednik tijekom mandata u velikoj mjeri zaštićen imunitetom. No Trumpa kritike ionako nimalo ne brinu.