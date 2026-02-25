Kako su Trumpovi luksuzni resorti postali političko središte moći

Američki predsjednik Donald Trump tijekom drugog mandata sve češće koristi svoje luksuzne resorte i klubove za golf kao mjesto političkih susreta, prikupljanja donacija i neformalnih razgovora s političkim saveznicima i interesnim skupinama, pokazuje novo izvješće organizacije Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).
Prema njihovim podacima, izabrani dužnosnici iz SAD-a i inozemstva posjetili su Trumpove nekretnine najmanje 145 puta od njegove inauguracije prošle godine. Analiza financijskih izvješća kampanja, koju prenosi Guardian, pokazuje i da su političke organizacije i odbori od siječnja 2025. na tim lokacijama potrošili najmanje 1,3 milijuna dolara. Stvarni iznos vjerojatno je znatno veći jer strane vlade i privatne kompanije ne moraju javno objavljivati podatke o potrošnji te vrste, piše tportal.
Najvažnije političko središte postao je klub Mar-a-Lago na Floridi, a sam Trump opisao ga je kao mjesto 'najbliže raju'. Ondje se redovito održavaju donatorske večeri, politički događaji i susreti s dužnosnicima te je članarina u posljednjih nekoliko godina narasla sa sto tisuća na milijun dolara, što samo naglašava ekskluzivnost pristupa.
Republikanski nacionalni odbor i organizacija Maga Inc. među najvećim su potrošačima s gotovo milijun dolara troškova za desetke događaja održanih ondje 2025. godine. Kritičari tvrde da takva praksa omogućuje donatorima i interesnim skupinama da plaćanjem Trumpovim privatnim tvrtkama potencijalno osiguraju politički utjecaj u Bijeloj kući.
'Trump je svoje nekretnine pretvorio u produžetak administracije', rekao je Walker Davis iz CREW-a, dodajući da njihovim promoviranjem šalje signal da je posjećivanje njegovih poslovnih projekata poželjno za one koji traže politički pristup.
Bijela kuća odbacuje optužbe o sukobu interesa, ističući da je Trumpova imovina formalno u trustu kojim upravljaju njegova djeca te da djeluje isključivo u interesu američkih građana. Za razliku od nekih prethodnika, poput Jimmyja Cartera, koji je prepustio poslovanje tzv. slijepom trustu, on nije potpuno odustao od vlasništva nad svojim kompanijama.
Javnost vjerojatno nikada neće imati potpun uvid u iznose
Izvješće navodi i niz događaja koje su na Trumpovim lokacijama organizirale korporacije i interesne skupine, uključujući golf turnire i poslovne skupove. Među posjetiteljima su bili i strani dužnosnici, primjerice izraelski predstavnici, ali i argentinski predsjednik Javier Milei, koji je ondje boravio više puta.
Zbog ograničene transparentnosti, upozoravaju analitičari, javnost vjerojatno nikada neće imati potpun uvid u iznose koje su Trumpove tvrtke zaradile tijekom njegova boravka u Bijeloj kući. Pojedini pravni stručnjaci smatraju da bi takva praksa mogla otvoriti pitanja zbog mogućeg kršenja pravila o sukobu interesa i ustavnih odredbi koje ograničavaju primanje pogodnosti od domaćih i stranih aktera, iako je predsjednik tijekom mandata u velikoj mjeri zaštićen imunitetom. No Trumpa kritike ionako nimalo ne brinu.
