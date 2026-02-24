Oglas

VANJSKOPOLITIČKI ANALITIČAR

Kovačević: Poručio bih Anušiću da pročita Ustav prije nego krene govoriti nešto o čemu nema blage veze

author
N1 Hrvatska
|
24. velj. 2026. 20:28

Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, osvrnuo se na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu.

Premijer Andrej Plenković je u Ukrajini, ministar obrane Ivan Anušić je u Izraelu, a predsjednik Zoran Milanović je na Pantovčaku. Dojam je kao da svi pričaju svoju priču...

Božo Kovačević
N1

"To je upotpunjena slika o tome kako hrvatska vanjska politika ne funkcionira. Činjenica da je ministar obrane u Izraelu, kompatibilna je s vanjskopolitičkom slikom Europe, koja proziva Rusiju zbog kršenja međunarodnog prava, ali Izrael i SAD ne", kazao je Kovačević pa nastavio:

"Premijer je o onoj vojnoj misiji obmanjivao javnost pa govorio da vojnici neće ići u Ukrajinu, a prešutio je i da civili mogu sudjelovati u misiji. To da on ignorira stajalište predsjednika je, naravno, suprotno Ustavu. Kao i da predsjednik ignorira Vladu. Kad je išao u Gruziju, trebali su se dogovoriti kakav nacionalni interes će ostvariti posjetom. Otvoreno i nevjerojatno se ignorira Ustav koji tvrdi da predsjednik i Vlada sukreiraju vanjsku politiku."

Primjerice, ministar Anušić tvrdi da je poznat stav hrvatske javnosti o podršci Izraelu.

"Poznat je stav HDZ-a", komentirao je Kovačević pa nastavio o Anušićevim izjavama:

"Ključni interes hrvatskog naroda je da sve instance vlasti poštuju Ustav. Ministru Anušiću bih poručio da pročita Ustav prije nego krene govoriti nešto o čemu nema blage veze. I nakon toga neka daje izjave. Stoga, još jednom, apeliram na predsjednika, premijera i ministra obrane počnu poštovati Ustav."

Nakon domaćih tema, osvrnuo se na pitanje Ukrajine, a članice EU-a imaju različito viđenje oko nje.

"Mađarska i Slovačka su odlučile energetske interese ostvarivati u suradnji s Rusijom jer je to jeftinije. Bile su izložene pritiscima s raznih strana, ali izostaje pritisak jedinih kojima bi popustile - SAD-a. Tolerira im se što drugima ne bi jer Slovačka i Mađarska imaju antieuropske stavove, što Washingtonu odgovara. No, kako se te dvije zemlje pozivaju na nacionalni interes, tako se poziva i Ukrajina."

Nije se dogodilo ono što je najavljivao Donald Trump, da će rat okončati u 24 sata.

"Vladimir Putin je najočitiji gubitnik u ovoj situaciji. Prije četiri godine računao je da će u nekoliko dana osvojiti cijelu Ukrajinu, što je u imperijalističkom i šovinističkom govoru otkrio. Ali, pogrešno je procijenio stanje ruske vojske, podršku Zapada, ozračje ukrajinskog stanovništva i stanje ruske vojske. Zato nije uspio. Volodimir Zelenski zato poručuje da Rusija nije uspjela i da je Ukrajina ostala na nogama. No, ako se prihvate prijedlozi koje je dao Trump za okončanje rata, Ukrajina će teritorijalni biti manja", zaključio je Božo Kovačević.

Teme
Ivan Anušić božo kovačević izrael ukrajina

