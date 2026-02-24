Kovačević: Poručio bih Anušiću da pročita Ustav prije nego krene govoriti nešto o čemu nema blage veze

"Vladimir Putin je najočitiji gubitnik u ovoj situaciji. Prije četiri godine računao je da će u nekoliko dana osvojiti cijelu Ukrajinu, što je u imperijalističkom i šovinističkom govoru otkrio. Ali, pogrešno je procijenio stanje ruske vojske, podršku Zapada, ozračje ukrajinskog stanovništva i stanje ruske vojske. Zato nije uspio. Volodimir Zelenski zato poručuje da Rusija nije uspjela i da je Ukrajina ostala na nogama. No, ako se prihvate prijedlozi koje je dao Trump za okončanje rata, Ukrajina će teritorijalni biti manja", zaključio je Božo Kovačević.