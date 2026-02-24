VANJSKOPOLITIČKI ANALITIČAR
Kovačević: Poručio bih Anušiću da pročita Ustav prije nego krene govoriti nešto o čemu nema blage veze
Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, osvrnuo se na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu.
Premijer Andrej Plenković je u Ukrajini, ministar obrane Ivan Anušić je u Izraelu, a predsjednik Zoran Milanović je na Pantovčaku. Dojam je kao da svi pričaju svoju priču...
"To je upotpunjena slika o tome kako hrvatska vanjska politika ne funkcionira. Činjenica da je ministar obrane u Izraelu, kompatibilna je s vanjskopolitičkom slikom Europe, koja proziva Rusiju zbog kršenja međunarodnog prava, ali Izrael i SAD ne", kazao je Kovačević pa nastavio:
"Premijer je o onoj vojnoj misiji obmanjivao javnost pa govorio da vojnici neće ići u Ukrajinu, a prešutio je i da civili mogu sudjelovati u misiji. To da on ignorira stajalište predsjednika je, naravno, suprotno Ustavu. Kao i da predsjednik ignorira Vladu. Kad je išao u Gruziju, trebali su se dogovoriti kakav nacionalni interes će ostvariti posjetom. Otvoreno i nevjerojatno se ignorira Ustav koji tvrdi da predsjednik i Vlada sukreiraju vanjsku politiku."
Primjerice, ministar Anušić tvrdi da je poznat stav hrvatske javnosti o podršci Izraelu.
"Poznat je stav HDZ-a", komentirao je Kovačević pa nastavio o Anušićevim izjavama:
"Ključni interes hrvatskog naroda je da sve instance vlasti poštuju Ustav. Ministru Anušiću bih poručio da pročita Ustav prije nego krene govoriti nešto o čemu nema blage veze. I nakon toga neka daje izjave. Stoga, još jednom, apeliram na predsjednika, premijera i ministra obrane počnu poštovati Ustav."
Nakon domaćih tema, osvrnuo se na pitanje Ukrajine, a članice EU-a imaju različito viđenje oko nje.
"Mađarska i Slovačka su odlučile energetske interese ostvarivati u suradnji s Rusijom jer je to jeftinije. Bile su izložene pritiscima s raznih strana, ali izostaje pritisak jedinih kojima bi popustile - SAD-a. Tolerira im se što drugima ne bi jer Slovačka i Mađarska imaju antieuropske stavove, što Washingtonu odgovara. No, kako se te dvije zemlje pozivaju na nacionalni interes, tako se poziva i Ukrajina."
Nije se dogodilo ono što je najavljivao Donald Trump, da će rat okončati u 24 sata.
"Vladimir Putin je najočitiji gubitnik u ovoj situaciji. Prije četiri godine računao je da će u nekoliko dana osvojiti cijelu Ukrajinu, što je u imperijalističkom i šovinističkom govoru otkrio. Ali, pogrešno je procijenio stanje ruske vojske, podršku Zapada, ozračje ukrajinskog stanovništva i stanje ruske vojske. Zato nije uspio. Volodimir Zelenski zato poručuje da Rusija nije uspjela i da je Ukrajina ostala na nogama. No, ako se prihvate prijedlozi koje je dao Trump za okončanje rata, Ukrajina će teritorijalni biti manja", zaključio je Božo Kovačević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
