"Ovaj tjedan bio je razdoblje kada je Ukrajina radila ustupke, što se tiče odricanja članstva u NATO-u. EU, SAD, Ukrajina, sve smo sjajno dogovorili, 90 posto svih točaka je usuglašeno, pretpostavljam da je tih 10 posto ono na čemu inzistira američka strana - da se Ukrajina povuče iz Donbasa. To s naše strane ne dolazi u obzir. To je grupa pitanja koja se rješava. Sve nam ide s tim dogovorima, ali glavna stvar je agresor i njegova pozicija", kaže Maksim Kamenjecki.