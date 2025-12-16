Maksim Kamenjecki, profesor s kijevskog Instituta za međunarodne odnose, razgovarao je s našim Tihomirom Ladišićem u programu Novog dana. Govorio je o posljednjoj rundi pregovora za okončanje rata u Ukrajini, perspektivi za mir i ustupcima Rusiji.
"Ovaj tjedan bio je razdoblje kada je Ukrajina radila ustupke, što se tiče odricanja članstva u NATO-u. EU, SAD, Ukrajina, sve smo sjajno dogovorili, 90 posto svih točaka je usuglašeno, pretpostavljam da je tih 10 posto ono na čemu inzistira američka strana - da se Ukrajina povuče iz Donbasa. To s naše strane ne dolazi u obzir. To je grupa pitanja koja se rješava. Sve nam ide s tim dogovorima, ali glavna stvar je agresor i njegova pozicija", kaže Maksim Kamenjecki.
Dodaje kako u Ukrajini, nažalost, trenutno većina ljudi sumnja da će rat uskoro biti okončan.
"Ruski čelnici inzistiraju isključivo na kapitulaciji. Nema niti jedne točke u kojoj bi oni bili suglasni. Sociološka istraživanja pokazuju da većina Ukrajinaca ne vjeruje da će rat stati 2026. godine. To ne ovisi o nama. Rusija stalno nastupa s izjavama i stavovima koji ne omogućavaju kompromis. Od nas se traži kompromis, ali Rusija nije za kompromis."
Kamenjecki smatra da neće biti moguće postići kompromis s Rusijom oko pravnog statusa teritorija Donbasa, koji je trenutačno većinski pod kontrolom ruskih snaga.
"Rusija neće pristati na to da okupirani teritorij postane ekonomska zona jer oni su taj teritorij uveli u svoj Ustav, anektirajući pet oblasti. Dakle, četiri oblasti plus Krim, jer zaboravlja se na Krim. Ukrajina nikad to neće pristati. Ali ni Rusija neće pristati na to da ne kontrolira taj teritorij", kaže Kamenjecki.
Napominje i na to da ne postoji opcija koja bi uključivala povlačenje ukrajinskih vojnih snaga iz Donbasa.
"Ukrajina definitivno neće pristati na povlačenje iz Donbasa. Protiv toga su Ukrajinci, protiv toga je i vojska. Čak je bilo i izjava s bojišnice od nekih zapovjednika da se neće pokoriti naredbi o povlačenju."
S druge strane, sumnjičav je oko najavljenih sigurnosnih jamstava koje Ukrajini nude Sjedinjene Američke Države.
"Što se tiče sigurnosti, prijedlog jamstava je realan, ali sumnjam da će to biti provedeno. Sigurnosna jamstva poput članka 5 (NATO) su samo konzultacije u slučaju neke nove agresije. Niti unutar NATO-a nema jedinstvenog stava o mogućim potezima u slučaju da Rusija napadne neku članicu NATO-a."
"Rusija je od početka izričito govorila da u Ukrajini neće dozvoliti europske mirovne snage, to govori da oni neće pristati na takav način jamčenja sigurnosti. Mi moramo voditi računa da ovakva sigurnosna jamstva znače da je netko tko jamči sigurnost Ukrajine spreman uči u 3. svjetski rat. To je toliko maglovito napisano da je teško shvatiti o čemu se točno radi. Jesu li sve strane spremne na takva jamstva? Sumnjam", kaže Kamenjecki.
