Kamenjecki iz Kijeva: Na terenu je situacija dosta komplicirana, čak kažu i kritična

Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva za N1 Studijo uživo gdje je komentirao stanje u Ukrajini i vijesti da su Rusi osvojili Pokrovsk.
"Na terenu je situacija kao i prije - dosta komplicirana, čak kažu i kritična. Rusi govore da su zauzeli Pokrovsk, ali naša vojska to niječe. Oni kažu da nije cijeli grad pod ruskom kontrolom i da se tamo još vode borbe", rekao je Kamenjecki.
Odgovorio je i na pitanje ima li nade da se za početak postigne bar prekid vatre.
"Za sada ne i to zbog istih razloga koji su bili i prije. S obzirom na to da Rusi napreduju, oni neće stati i pokušat će s diplomatske strane izboriti to što Ukrajina njima mora predati neki teritorij koji oni smatraju svojim, ali to nikako nije razmjena teritorija", govori Kamenjecki.
Dodao je da je raspoloženje u Ukrajini dramatično što zbog rata što zbog unutrašnjih problema vezano uz korupciju. Komentirao je i je li Zelenski u teškom položaju nakon ostavke Andrija Jermaka.
"Jermak je bio šef kabineta. Utjecao je na ogroman broj procesa u državi, ali je svojim potezima stvorio i negativan utisak kod oporbenih političara i zato je bilo pitanje vremena kada će doći vrijeme za njegovom smijenom. Sada je pitanje tko će ga naslijediti", rekao je Kamenjecki te otkrio je li Zelenski nakon svega još uživa podršku u Ukrajini.
"Zelenski još ima podršku iako su mu je ovi korupcijski skandali malo smanjili. Jedina osoba koja bi se s njim mogla takmičiti je ukrajinski veleposlanik u Britaniji Valerij Zalužni, ali on je rekao da se do kraja rata neće uplitati u takve igre", zaključio je Kamenjecki.
