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val ekonomskog patriotizma

Kanađani udarili Amerikance tamo gdje boli: Bojkotiraju proizvode, ali i putovanja u SAD

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Hina
|
27. kol. 2026. 06:51
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Kanadska zastava
Unsplash

Eskalacija trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknula je val ekonomskog patriotizma u Kanadi čija vlada snažnije nego ikad poziva građane na bojkot američkih proizvoda.

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Nakon početka carinske ofenzive američkog predsjednika Donalda Trumpa Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz SAD-a: američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bilježi se i snažan pad broja kanadskih turista u SAD-u. Vlada u Ottawi ne ustručava se davati dodatni zamah takvoj mobilizaciji. 

„Korisno je prisjetiti se da je najveća moć koju posjedujemo naša vlastita kupovna moć. Možemo i moramo birati kupovati kanadsko”, rekao je u utorak ministar financija Francois-Philippe Champagne prilikom predstavljanja kanadskog odgovora na nove američke carine.

„Kada odaberete kanadski proizvod, osim što vršite pritisak na SAD, štitite radna mjesta u Kanadi”, dodala je tada ministrica industrije Melanie Joly.

Peter Gianopolis, poslovođa jednog supermarketa u Montrealu, potvrdio je da „već primjećuje razliku” u ponašanju potrošača od trenutka kada je kanadska vlada donijela odluku o prekidu trgovinskih pregovora s Washingtonom, prenosi France Presse. 

„Kupci se raspituju o podrijetlu proizvoda i uvijek preferiraju one iz Quebeca, čak i ako su skuplji”, tvrdi Gianopolis.

U trgovinama su od prošle godine mnogo češće oznake s javorovim listom, simbolom s kanadske zastave kojim se jasno identificira podrijetlo proizvoda.

Na gospodarski patriotizam pozivaju i mnogobrojni trgovački lanci. U Montrealu, u poslovnici Canadian Tirea, lanca poznatog po prodaji opreme za dom i alata, zaposlenici su u srijedu nosili majice s natpisom 'Svi igramo za Kanadu'.

Bojkot se prelio i na turistički sektor. „Odlučila sam da narednih nekoliko godina neću ići na odmor u Sjedinjene Države”, rekla je agenciji France Presse odvjetnica Charlotte Dumonceau.

Turistički bojkot, koji je prošle godine doveo do pada broja Kanađana u SAD-u za 25 posto, posljednjih je mjeseci ipak počeo pokazivati znakove posustajanja.

U lipnju je iz Kanade prema SAD-u ostvareno 2,3 milijuna putovanja, što predstavlja međugodišnji porast od pet posto, navodi kanadski statistički zavod.

Zabrinuti turistički djelatnici u pojedinim pograničnim američkim saveznim državama pokušavaju privući Kanađane popustima i porukama. Savezna država New York tako je pokrenula inicijativu 'New York Loves Canada' kojom do kraja godine nudi niz promotivnih akcija. 

Teme
bojkot američkih proizvoda gospodarski patriotizam kanadske protumjere trgovinski rat turistički bojkot

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