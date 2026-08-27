val ekonomskog patriotizma
Kanađani udarili Amerikance tamo gdje boli: Bojkotiraju proizvode, ali i putovanja u SAD
Eskalacija trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknula je val ekonomskog patriotizma u Kanadi čija vlada snažnije nego ikad poziva građane na bojkot američkih proizvoda.
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Nakon početka carinske ofenzive američkog predsjednika Donalda Trumpa Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz SAD-a: američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bilježi se i snažan pad broja kanadskih turista u SAD-u. Vlada u Ottawi ne ustručava se davati dodatni zamah takvoj mobilizaciji.
„Korisno je prisjetiti se da je najveća moć koju posjedujemo naša vlastita kupovna moć. Možemo i moramo birati kupovati kanadsko”, rekao je u utorak ministar financija Francois-Philippe Champagne prilikom predstavljanja kanadskog odgovora na nove američke carine.
„Kada odaberete kanadski proizvod, osim što vršite pritisak na SAD, štitite radna mjesta u Kanadi”, dodala je tada ministrica industrije Melanie Joly.
Peter Gianopolis, poslovođa jednog supermarketa u Montrealu, potvrdio je da „već primjećuje razliku” u ponašanju potrošača od trenutka kada je kanadska vlada donijela odluku o prekidu trgovinskih pregovora s Washingtonom, prenosi France Presse.
„Kupci se raspituju o podrijetlu proizvoda i uvijek preferiraju one iz Quebeca, čak i ako su skuplji”, tvrdi Gianopolis.
U trgovinama su od prošle godine mnogo češće oznake s javorovim listom, simbolom s kanadske zastave kojim se jasno identificira podrijetlo proizvoda.
Na gospodarski patriotizam pozivaju i mnogobrojni trgovački lanci. U Montrealu, u poslovnici Canadian Tirea, lanca poznatog po prodaji opreme za dom i alata, zaposlenici su u srijedu nosili majice s natpisom 'Svi igramo za Kanadu'.
Bojkot se prelio i na turistički sektor. „Odlučila sam da narednih nekoliko godina neću ići na odmor u Sjedinjene Države”, rekla je agenciji France Presse odvjetnica Charlotte Dumonceau.
Turistički bojkot, koji je prošle godine doveo do pada broja Kanađana u SAD-u za 25 posto, posljednjih je mjeseci ipak počeo pokazivati znakove posustajanja.
U lipnju je iz Kanade prema SAD-u ostvareno 2,3 milijuna putovanja, što predstavlja međugodišnji porast od pet posto, navodi kanadski statistički zavod.
Zabrinuti turistički djelatnici u pojedinim pograničnim američkim saveznim državama pokušavaju privući Kanađane popustima i porukama. Savezna država New York tako je pokrenula inicijativu 'New York Loves Canada' kojom do kraja godine nudi niz promotivnih akcija.
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