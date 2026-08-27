Kanađani udarili Amerikance tamo gdje boli: Bojkotiraju proizvode, ali i putovanja u SAD

Nakon početka carinske ofenzive američkog predsjednika Donalda Trumpa Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz SAD-a: američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bilježi se i snažan pad broja kanadskih turista u SAD-u. Vlada u Ottawi ne ustručava se davati dodatni zamah takvoj mobilizaciji.