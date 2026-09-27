Smrtonosno nevrijeme
Katastrofalne poplave i odroni pogodili Indiju i Nepal: Najmanje 19 mrtvih, desetero nestalih
Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i odrone u dijelovima Indije i susjednog Nepala, pri čemu je poginulo najmanje 19 ljudi, dok se 10 radnika smatra nestalima, nakon što su rijeke premašile opasne razine, priopćile su vlasti.
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U indijskoj saveznoj državi Uttar Pradeshu u proteklih je 48 sati poginulo 15 ljudi, a pet ih je ozlijeđeno, dok je oštećeno 117 kuća, priopćile su u subotu pokrajinske vlasti.
Obilne kiše i oluje zahvatile su 63 okruga, a u 24 sata do subote u toj je saveznoj državi zabilježeno 19 puta više oborina od uobičajene količine.
U Nepalu su četiri osobe, među kojima troje djece i jedna žena, poginule nakon što je odron zatrpao njihovu kuću dok su spavali u selu Nishi Khola u okrugu Baglung, rekao je Krishna Prasad Acharya, najviši dužnosnik tog okruga.
Deset nepalskih radnika također se smatra nestalima nakon što je lavina zatrpala bazni kamp 7126 metara visokog Himlung Himala u sjevernom okrugu Manang, priopćili su dužnosnici zaduženi za planinarenje. Radnici su postavljali šatore za strane penjače, koji nisu bili prisutni kada je lavina krenula.
Nepalske vlasti upozorile su na moguće bujične poplave u 49 od ukupno 77 okruga u zemlji, pri čemu se više od polovice zemlje suočava s visokim rizikom od poplava ili bujičnih poplava, dok razine vode u glavnim rijekama i njihovim pritocima nastavljaju rasti.
Shanti Mahat, glasnogovornik Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama, rekao je da bi Rasuwa i Nuwakot, područja koja su prošlog mjeseca pogodile smrtonosne poplave u kojima je poginulo više od 1450 ljudi, a tisuće se još smatraju nestalima, trebali ostati „na oprezu”, ali se trenutačno ne smatraju područjima visokog rizika.
Poplave rijeke Rahugange oštetile su konstrukciju i stupove dalekovoda hidroelektrane snage 40 megavata, rekao je ministar vodnih resursa i energetike Biraj Bhakta Shrestha.
„Tehnički tim je upućen na teren kako bi procijenio štetu i obnovio rad projekta”, rekao je.
U Indiji je Središnja komisija za vode priopćila da se 30 mjernih postaja za praćenje rijeka u sedam saveznih država nalazi u „kritičnom stanju”, pri čemu se razine vode kreću između utvrđenih oznaka opasnosti i dosad najviših zabilježenih razina tijekom poplava.
Nekoliko velikih rijeka, među kojima su Ganges, Gandak, Kosi, Bagmati i Narmada, premašilo je razine opasnosti na mjernim postajama.
Poplave i odroni također su poremetili telekomunikacijske veze u dijelovima Nepala nakon oštećenja optičkih kabela i opskrbe električnom energijom, rekao je ministar komunikacija Bikram Timilsinha.
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