Katastrofalne poplave i odroni pogodili Indiju i Nepal: Najmanje 19 mrtvih, desetero nestalih

Shanti Mahat, glasnogovornik Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama, rekao je da bi Rasuwa i Nuwakot, područja koja su prošlog mjeseca pogodile smrtonosne poplave u kojima je poginulo više od 1450 ljudi, a tisuće se još smatraju nestalima, trebali ostati „na oprezu”, ali se trenutačno ne smatraju područjima visokog rizika.