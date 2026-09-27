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Stigla reakcija Boysa na novi Maksimir: "Ovakvo rješenje ne možemo podržati"
Nakon predstavljanja pobjedničkog idejnog rješenja za novi stadion Maksimir oglasili su se i navijači Dinama.
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Bad Blue Boys su poručili da odabrano rješenje ne mogu podržati jer, kako navode, nije u skladu s nekim od osnovnih načela koja su ranije definirana, među kojima su zatvoren stadion i spojene tribine.
Od Kluba i njegovih predstavnika očekuju da u nastavku procesa vode računa o željama i interesima Dinama i njegovih navijača.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.
'Klub je, po našem mišljenju, vrlo jasno i precizno sažeo i artikulirao osnovna načela te želje velike većine navijača prije izbora idejnog rješenja novog stadiona.
U izradi tog prijedloga, koji je većim svojim dijelom postao i temelj uvjeta natječaja, imali smo priliku iznijeti svoje prijedloge na poziv predstavnika Kluba te znamo koliko se ozbiljno pristupilo pripremi za ovaj proces.
Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima tog prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati. Očekujemo od Kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu primarno vode željama i interesima Kluba i njegovih navijača uzimajući u obzir njihova mišljenja.
Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama, ono nadilazi uobičajene odluke koje Klub donosi, kao i one koji trenutno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju'.
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