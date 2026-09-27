posjet Kanadi
Grlić Radman Hrvatima u Montrealu: Važna ste poveznica Hrvatske i Kanade
Hrvatska zajednica u Kanadi desetljećima je jedna od najvažnijih poveznica između dviju zemalja, rekao je u nedjelju ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u obraćanju hrvatskoj zajednici u Montrealu tijekom posjeta Kanadi.
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"Život u inozemstvu i održavanje snažne povezanosti s domovinom važni su elementi naše politike prema hrvatskom iseljeništvu", rekao je Grlić Radman.
Istaknuo je da odnos Hrvatske i Kanade nije samo odnos dviju država, već da njegova "prava snaga leži u ljudima", pri čemu hrvatska zajednica ima posebno mjesto.
Posebno je izdvojio Montreal i Quebec, gdje je hrvatska zajednica izgradila snažnu društvenu, kulturnu i poslovnu prisutnost te dala trajan doprinos kanadskom društvu.
Naglasio je i da su Hrvatska i Kanada saveznice i partneri koji dijele odgovornost za mir, sigurnost i stabilnost u široj transatlantskoj zajednici.
Grlić Radman napisao je na Facebooku da Hrvati u Quebecu i diljem Kanade svojim radom, uspjesima i privrženošću domovini snažno pridonose ugledu Hrvatske i hrvatsko-kanadskim odnosima.
Dodao je da će Vlada nastaviti pružati kontinuiranu podršku hrvatskom iseljeništvu i njegovu povezivanju s domovinom.
Mladima i potomcima hrvatskih iseljenika poručio je da hrvatsko podrijetlo nije samo nasljeđe, nego i prilika.
"Iskoristite je, njegujte svoj identitet i ostanite povezani s Hrvatskom", napisao je.
Grlić Radman boravi u Kanadi od 26. do 28. rujna. U Torontu će sudjelovati na Drugoj međunarodnoj konferenciji o povratku ukrajinske djece, zatočenih civila i ratnih zarobljenika te se obratiti sudionicima konferencije.
Sastat će se i s kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand i predsjednikom Kanadsko-ukrajinskog kongresa Paulom Grodom.
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