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posjet Kanadi

Grlić Radman Hrvatima u Montrealu: Važna ste poveznica Hrvatske i Kanade

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Hina
|
27. ruj. 2026. 12:21
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Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB

Hrvatska zajednica u Kanadi desetljećima je jedna od najvažnijih poveznica između dviju zemalja, rekao je u nedjelju ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u obraćanju hrvatskoj zajednici u Montrealu tijekom posjeta Kanadi.

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"Život u inozemstvu i održavanje snažne povezanosti s domovinom važni su elementi naše politike prema hrvatskom iseljeništvu", rekao je Grlić Radman.

Istaknuo je da odnos Hrvatske i Kanade nije samo odnos dviju država, već da njegova "prava snaga leži u ljudima", pri čemu hrvatska zajednica ima posebno mjesto.

Posebno je izdvojio Montreal i Quebec, gdje je hrvatska zajednica izgradila snažnu društvenu, kulturnu i poslovnu prisutnost te dala trajan doprinos kanadskom društvu.

Naglasio je i da su Hrvatska i Kanada saveznice i partneri koji dijele odgovornost za mir, sigurnost i stabilnost u široj transatlantskoj zajednici.

Grlić Radman napisao je na Facebooku da Hrvati u Quebecu i diljem Kanade svojim radom, uspjesima i privrženošću domovini snažno pridonose ugledu Hrvatske i hrvatsko-kanadskim odnosima.

Dodao je da će Vlada nastaviti pružati kontinuiranu podršku hrvatskom iseljeništvu i njegovu povezivanju s domovinom.

Mladima i potomcima hrvatskih iseljenika poručio je da hrvatsko podrijetlo nije samo nasljeđe, nego i prilika.

"Iskoristite je, njegujte svoj identitet i ostanite povezani s Hrvatskom", napisao je.

Grlić Radman boravi u Kanadi od 26. do 28. rujna. U Torontu će sudjelovati na Drugoj međunarodnoj konferenciji o povratku ukrajinske djece, zatočenih civila i ratnih zarobljenika te se obratiti sudionicima konferencije.

Sastat će se i s kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand i predsjednikom Kanadsko-ukrajinskog kongresa Paulom Grodom.

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gordan grlić radman

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