Bablje ljeto se nastavlja, evo kada stiže promjena vremena i pad temperature

Danas će vrijeme biti sunčano, uz slab razvoj dnevne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti. U Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom poslijepodneva i navečer bit će povećane naoblake sa sjeveroistoka. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu bit će od 22 do 26 °C. Na Jadranu će puhati umjerena tramuntana i maestral, a na krajnjem jugu na udare jaka bura. Bura je otpuhala topli površinski sloj mora prema otvorenom moru te su temperature mora pale i trenutačno su između 22 i 24 °C.