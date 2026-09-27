VREMENSKA PROGNOZA
Bablje ljeto se nastavlja, evo kada stiže promjena vremena i pad temperature
Danas će vrijeme biti sunčano, uz slab razvoj dnevne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti.
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Sezona tropskih ciklona na Atlantiku kasni i iznimno je mirna. Utjecaj El Niña, koji se razvija nad Pacifikom, počeo je djelovati i na pojavu uragana nad Atlantikom. Zbog jakog smicanja vjetra i stacionarnih Rossbyjevih valova koji meandriraju i imaju velike amplitude u smjeru sjever-jug, dolazi do formiranja omega-blokinga nad europskim kopnom, koji ne dopušta brzo premještanje vlažnih zračnih masa iz ekvatorijalnih širina prema sjeveru i formiranje tropskih ciklona.
Nad Pacifikom zbog utjecaja El Niña dolazi do snažnog razvoja tropskih oluja i trenutačno se šest velikih ciklonalnih vrtloga vrti nad Pacifikom. Najjači, kategorije 5, nazvan Polo, nalazi se pred zapadnom obalom Meksika i Kalifornije.
Tropski ciklon Surigae, kategorije 1, donio je obilne kiše Tajvanu i južnom japanskom arhipelagu. Nolo, koji se vrti nasred Pacifika, južno od Havaja, već će se sutra iz kategorije 1 razviti do kategorije 4. Velika količina vlage u zraku te topla morska površina zbog El Niña pogoduju neuobičajeno brzom razvoju ciklona na Pacifiku.
Nad Atlantikom je duboka, sporo pokretna ciklona sa središtem između Islanda i Velike Britanije. Njezino napredovanje prema istoku blokiralo je polje visokog tlaka anticiklone iznad srednje i istočne Europe, koja djeluje i na vrijeme u našim krajevima. Sa sjeveroistoka i sjevera nad Panonsku nizinu nastavlja se pritjecanje suhe kontinentalne zračne mase te prizemni tlak zraka raste.
Danas će vrijeme biti sunčano, uz slab razvoj dnevne naoblake u planinskim krajevima unutrašnjosti. U Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom poslijepodneva i navečer bit će povećane naoblake sa sjeveroistoka. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu bit će od 22 do 26 °C. Na Jadranu će puhati umjerena tramuntana i maestral, a na krajnjem jugu na udare jaka bura. Bura je otpuhala topli površinski sloj mora prema otvorenom moru te su temperature mora pale i trenutačno su između 22 i 24 °C.
Sutra, u ponedjeljak, nakon mjestimične jutarnje magle bit će sunčano te za stupanj do dva toplije nego danas. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 8 °C, a na Jadranu oko 15 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se od 21 do 27 °C. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, a na jugu Dalmacije umjerena bura.
Stabilno bablje ljeto nastavlja se cijeli idući tjedan, a promjena vremena uz oborine i pad temperature izvjesna je tek u drugom tjednu listopada.
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