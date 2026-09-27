Državna tajnica o štrajku: Postoji samo jedno rješenje za kolaps koji slijedi

„Vrijeme je da se Zagreb odmakne od modela koji je Milan Bandić politički zabetonirao. Holding je u tom modelu, prema našoj ocjeni, služio i kao rezervoar političkog utjecaja, kadroviranja i održavanja biračke baze. Promjena gradonačelnika nije dovoljna ako se ne preispituje način upravljanja sustavom. Od Tomaševića očekujemo da otvori pitanje može li Zagreb svoje javne usluge organizirati bolje”, istaknula je.