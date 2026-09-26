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Europski meteorolozi objavili novu prognozu za zimu: Evo koliko snijega očekuju
Nove prognoze snježnih oborina za zimu 2026./2027. počinju pokazivati snažan utjecaj Super El Niña, uz jasne regionalne razlike.
Super El Niño, koji se trenutačno razvija, bit će jedan od glavnih globalnih čimbenika koji će utjecati na vrijeme tijekom sljedećih mjeseci, mijenjajući položaj pacifičke mlazne struje i putanje zimskih oluja. Povijesni podaci daju dobru predodžbu o tome kako tako snažan događaj može oblikovati zimske vremenske prilike, a najnovije prognoze već počinju pokazivati slične signale za zimu 2026./2027., navodi Severe Weather Europe.
Poznati meteorološki portal ažurirao je svoju prognozu za zimu i pružio jasniju sliku o tome gdje bi tijekom predstojeće sezone moglo pasti više, a gdje manje snijega od prosjeka.
Super El Niño 2026. doseže vrhunac krajem jeseni i početkom zime
Nastavlja se praćenje razvoja Super El Niña, koji bi trebao biti jedan od glavnih pokretača globalnih vremenskih prilika tijekom 2026. i 2027. godine.
Najnovija analiza temperature oceana američke agencije NOAA pokazuje veliku vjerojatnost razvoja vrlo snažnog El Niña, koji bi vrhunac trebao dosegnuti krajem jeseni i početkom zime. Podaci snažno podupiru scenarij prema kojem će ovaj događaj dosegnuti kategoriju ekstremnog El Niña. NOAA također očekuje njegovo brzo slabljenje tijekom sljedećeg ljeta.
Prognoza Sjevernoameričkog multimodelskog ansambla (NMME) također pokazuje snažan Super El Niño, koji bi vrhunac trebao dosegnuti između listopada i prosinca, uz temperaturna odstupanja koja na velikom području premašuju četiri Celzijeva stupnja.
Većina El Niño događaja doseže vrhunac krajem jeseni ili početkom zime, što pokazuju i ovogodišnje prognoze. Budući da je riječ o golemom oceanskom fenomenu, očekuju se značajne promjene u obrascima zimskih snježnih oborina, posebno u SAD-u i Kanadi.
Što pokazuju prethodne zime sa Super El Niñom?
Utjecaj temperaturnih anomalija u oceanu obično se očituje kroz promjene mlazne struje. Mlazna struja može se zamisliti kao velika "rijeka zraka" na visini između osam i 11 kilometara. Ona prenosi vlagu i utječe na oborine, pa samim time ima velik utjecaj i na količinu snijega.
Tijekom zima pod utjecajem El Niña obično dolazi do jačanja pacifičke mlazne struje iznad južnih dijelova SAD-a.
Produljena pacifička mlazna struja donosi niži tlak zraka, niže temperature i više vlage. Ta kombinacija može znatno povećati mogućnost snježnih oborina u središnjim i istočnim dijelovima SAD-a, pod uvjetom da ima dovoljno hladnog zraka.
Povijesni podaci pokazuju da je tijekom umjerenih i snažnih El Niño događaja iznadprosječno mnogo snijega padalo na području Sierra Nevade, regije Four Corners, južnog dijela Stjenjaka te u dijelovima središnjih ravnica, juga i istoka SAD-a.
Istodobno je velik manjak snijega zabilježen na sjeverozapadu SAD-a, području Velikih jezera i sjeveroistoku zemlje.
Što Super El Niño znači za Europu?
Super El Niño obično donosi manje snijega od prosjeka i u Europi, posebno u sjeverozapadnim, južnim i sjeverno-središnjim dijelovima kontinenta.
Glavni razlog je blago zapadno strujanje s Atlantika i jačanje grebena visokog tlaka s juga, zbog čega temperature ostaju previsoke za dugotrajniji snježni pokrivač u nižim predjelima.
Ipak, riječ je samo o obrascima zabilježenima tijekom prethodnih godina s El Niñom. Svaka zima ima svoje posebnosti i nikada se ne razvija potpuno jednako kao što pokazuje višegodišnji prosjek.
Prognoza snijega za zimu 2026./2027.
Najnoviji podaci ECMWF-a daju nešto jasniju sliku mogućih obrazaca snježnih oborina tijekom predstojeće zime.
Kada je riječ o Europi, ukupna prognoza snježnih oborina i dalje nije osobito povoljna za snijeg, ali je rujansko ažuriranje donijelo određeno poboljšanje.
I dalje se očekuje manje snijega od prosjeka na krajnjem sjeveru, sjeverozapadu te jugu i jugozapadu Europe, dok se u središnjim dijelovima kontinenta pojavljuju područja u kojima bi količina snijega mogla biti iznad prosjeka.
Posebno je zanimljiva prognoza za veljaču. Model pokazuje izraženiji signal za snježne oborine u središnjoj Europi tijekom tog mjeseca.
Meteorolozi ipak napominju da se ove projekcije ne bi trebale tumačiti kao precizna vremenska prognoza. Njihova je svrha pokazati trendove, odnosno razdoblja tijekom kojih se očekuje više ili manje snijega u odnosu na dugoročni, 30-godišnji prosjek.
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