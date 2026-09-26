Europski meteorolozi objavili novu prognozu za zimu: Evo koliko snijega očekuju

Super El Niño, koji se trenutačno razvija, bit će jedan od glavnih globalnih čimbenika koji će utjecati na vrijeme tijekom sljedećih mjeseci, mijenjajući položaj pacifičke mlazne struje i putanje zimskih oluja. Povijesni podaci daju dobru predodžbu o tome kako tako snažan događaj može oblikovati zimske vremenske prilike, a najnovije prognoze već počinju pokazivati slične signale za zimu 2026./2027., navodi Severe Weather Europe.