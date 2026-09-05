Kineski predsjednik planira posjet SAD-u s velikom poslovnom delegacijom

Washington je uveo sto postotnu carinu na uvoz kineskih električnih vozila, zabranio uvoz stranih dronova, usmjerivača i robota te prisilio na prodaju američkih operacija TikToka. i stavio velike kineske tehnološke tvrtke na tzv. entitetski popis tvrtki ili organizacija koje se smatraju prijetnjom nacionalnoj sigurnosti i na crnu listu Pentagona.