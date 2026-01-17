Znate li koliko država je SAD bombardirao od kraja 2. svjetskog rata do danas?

"Počevši od 1980-ih, Sjedinjene Američke Države, koje su inzistirale na strogim uvjetima otplate dugova Trećeg svijeta, same su nagomilale dugove koji su lako nadmašili ukupne dugove čitavog Trećeg svijeta zajedno — ponajprije potaknute vojnom potrošnjom. Američki vanjski dug, međutim, ima oblik državnih obveznica koje drže institucionalni ulagači u zemljama (Njemačka, Japan, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, zemlje Zaljeva) koje su u većini slučajeva, u praksi, američki vojni protektorati, uglavnom prekriveni američkim vojnim bazama punim oružja i opreme plaćenima upravo tim deficitarnim trošenjem.

To se donekle promijenilo otkako se i Kina uključila u tu igru (Kina je poseban slučaj, iz razloga koji će biti objašnjeni kasnije), ali ne previše — čak i Kina nalazi se u situaciji u kojoj je činjenica da posjeduje toliko američkih državnih obveznica čini donekle obvezanom američkim interesima, a ne obrnuto.

Pa kakav je zapravo status svog tog novca koji se neprestano slijeva u američku državnu blagajnu? Jesu li to zajmovi? Ili je riječ o danku? U prošlosti su se vojne sile koje su održavale stotine vojnih baza izvan vlastitog teritorija uobičajeno nazivale „carstvima“, a carstva su redovito zahtijevala danak od podložnih naroda. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, naravno, inzistira na tome da nije carstvo — no lako bi se moglo tvrditi da jedini razlog zbog kojeg inzistira na tome da se te uplate tretiraju kao „zajmovi“, a ne kao „danak“, jest upravo poricanje stvarnosti onoga što se doista događa."