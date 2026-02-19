Mađari: Ruska nafta stiže na Krk! Ministarstvo gospodarstvo RH: Nema dogovora

Već početkom ožujka ruska nafta trebala bi stići u Omišalj na Krku, a od tamo bi se preusmjerila prema Mađarskoj. Tako barem tvrdi mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto
Oglas
Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto nalazi se s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u posjetu Washingtonu, a prilikom posjeta State Departmentu osvrnuo se na prekid tranzita naftovodom Družba, rekavši da je Ukrajina izvršila, ono što je opisao kao politički pritisak na Mađarsku pokušavajući stvoriti izvanredno stanje u opskrbi. Naglasio je da vlada neće popustiti takvom pritisku, tvrdeći da bi uključivanje u rat, slanje mađarskih sredstava Ukrajini ili podrška pristupanju zemlje Europskoj uniji bilo suprotno nacionalnim interesima.
Istodobno je rekao da je mađarska opskrba gorivom i energijom i dalje sigurna. Prema ministrovim riječima, energetska tvrtka MOL Group naručila je pomorske pošiljke koje bi trebale stići u hrvatsku luku početkom ožujka prije nego što budu prevezene u Mađarsku u roku od nekoliko dana, što znači da će trebati iskoristiti samo mali dio strateških rezervi.
Drugim riječima, Szijjarto tvrdi da nema prepreka da se ruska nafta transportira putem JANAF-a do Mađarske, no kako doznaje Jutarnji list, u Ministarstvu gospodarstvu kažu da nije postignut dogovor o transportu ruske nafte jadranskim naftovodom.
"Ne postoji nikakav poseban politički dogovor niti povlašteni aranžman između Republike Hrvatske i mađarske strane po pitanju transporta ruske nafte. Republika Hrvatska postupa u skladu sa svojim nacionalnim interesima te u potpunosti poštuje važeće sankcijske režime Europske unije i OFAC-a. U Republiku Hrvatsku može ući isključivo nafta koja je u potpunosti usklađena s važećim sankcijskim pravilima Europske unije i OFAC-a ', poručeno je iz Ministarstva gospodarstva.
Hrvatska, ističu iz resora kojem je na čelu Ante Šušnjar, raspolaže infrastrukturnim kapacitetima koji omogućuju opskrbu i tranzit energenata u skladu s europskim pravnim okvirom, ali neće dopustiti da se hrvatska energetska infrastruktura koristi za zaobilaženje sankcija niti za stvaranje nove ovisnosti o ruskim energentima.
"Jadranski naftovod posluje na tržišnim i komercijalnim osnovama te pruža uslugu transporta nafte svim zainteresiranim stranama pod jednakim uvjetima, u skladu s važećim propisima. Svaki eventualni tranzit energenata odvija se isključivo u okviru postojećeg pravnog i komercijalnog okvira", dodaju iz Ministarstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas