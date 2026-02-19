Mađari: Ruska nafta stiže na Krk! Ministarstvo gospodarstvo RH: Nema dogovora

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto nalazi se s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u posjetu Washingtonu, a prilikom posjeta State Departmentu osvrnuo se na prekid tranzita naftovodom Družba, rekavši da je Ukrajina izvršila, ono što je opisao kao politički pritisak na Mađarsku pokušavajući stvoriti izvanredno stanje u opskrbi. Naglasio je da vlada neće popustiti takvom pritisku, tvrdeći da bi uključivanje u rat, slanje mađarskih sredstava Ukrajini ili podrška pristupanju zemlje Europskoj uniji bilo suprotno nacionalnim interesima.