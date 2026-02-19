Novi Zakon o upravljanju zgradama donio neočekivanu obvezu za male suvlasnike

Zakon ne uvodi obvezu ponovnog etažiranja niti izrade novog elaborata ako on već postoji. Međutim, male zgrade morat će dobiti OIB i upisati se u Registar zajednica suvlasnika.
Oglas
Novi Zakon, nova pravila za male zgrade
Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada propisuje da i male zgrade, uključujući one s četiri stana, moraju imati upravitelja. Ako suvlasnici sami ne imenuju upravitelja, jedinica lokalne samouprave dužna je po službenoj dužnosti imenovati prinudnog upravitelja. Rješenje donosi gradonačelnik ili općinski načelnik, i to u roku od šest mjeseci od saznanja da zgrada nema upravitelja.
Iako je dio suvlasnika ostao zbunjen jer su dosad funkcionirali na temelju međuvlasničkog ugovora, iz Ministarstva pojašnjavaju da ti ugovori ostaju na snazi, ali ih je potrebno uskladiti s odredbama novog zakona do 31. prosinca ove godine. Za zgrade koje nisu obuhvaćene novim zakonom i dalje se primjenjuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pojašnjava Novi list.
Male zgrade dobivaju OIB i upisuju se u Registar zajednica suvlasnika
Zakon ne uvodi obvezu ponovnog etažiranja niti izrade novog elaborata ako on već postoji. Međutim, male zgrade morat će dobiti OIB i upisati se u Registar zajednica suvlasnika. Za upis je potrebno priložiti skicu zgrade s rasporedom stanova, a ako već postoji etažni elaborat, dovoljno je dodati brojčane oznake stanova.
Za imenovanje prinudnog upravitelja raspisuje se javni poziv na koji se mogu javiti fizičke i pravne osobe registrirane za upravljanje zgradama. Ako se nitko ne javi, upravitelja će preuzeti trgovačko društvo u vlasništvu grada ili općine. Iako zakon predviđa obvezu imenovanja upravitelja, ne propisuje prekršajne sankcije za suvlasnike koji ga nemaju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas