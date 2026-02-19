Novi Zakon o upravljanju zgradama donio neočekivanu obvezu za male suvlasnike

Iako je dio suvlasnika ostao zbunjen jer su dosad funkcionirali na temelju međuvlasničkog ugovora, iz Ministarstva pojašnjavaju da ti ugovori ostaju na snazi, ali ih je potrebno uskladiti s odredbama novog zakona do 31. prosinca ove godine. Za zgrade koje nisu obuhvaćene novim zakonom i dalje se primjenjuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pojašnjava Novi list.