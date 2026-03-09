Koliko je brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu od početka blokade?

IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.