"Jesu li ljudi toliko očajni?"

Znate li što je lažna svadba? Trend u Srbiji zbunio mnoge

N1 BiH
24. stu. 2025. 11:57
mladenka- pixabay
Pixabay/Ilustracija / Pixabay/Ilustracija

Na društvenim mrežama se pojavila najava za nastup jednog tamošnejg pjevača u hotelu u Novom Sadu i to tri dana pred Novu godinu - što nije ništa čudno, dok se malo više ne zagledate u baner.

Mjesto održavanja: Novosadski hotel

Naime, riječ je o lažnoj svadbi koja će se organizirati 28. prosinca u jednom novosadskom hotelu.

Ono što je posebno iznenadilo sve, jest cijena ulaznice, koja je kako piše – all inclusive za 70 eura.

Na ovaj je način sada u fokus došao novi neobični trend - organiziranje lažnih svadbi.

"Jesu li ljudi toliko očajni...?"

„Jesu li ljudi toliko očajni i nemaju prijatelja, pa moraju ići na lažne svadbe?“, napisao je jedan korisnik.

„Molim sve dobre ljude da mi objasne što znači lažna svadba?“, glasio je jedan od komentara, a ubrzo je uslijedio i odgovor:

„Dovedu glumce, mladu i mladoženju. Ti se središ, platiš 70 eura i veseliš se vjenčanju dvoje glumaca. Imaš piće i klopu za te novce“, napisao je drugi korisnik.

I drugi komentari su bili na tragu nevjerice kakvi se događaji organiziraju.

lažna svadba svadbe

