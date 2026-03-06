Kongres odbacio rezoluciju koja bi ograničila Trumpove vojne operacije u Iranu

Zastupnički dom SAD-a u četvrtak je odbacio rezoluciju koja bi ograničila vojne operacije Donalda Trumpa protiv Irana, dan nakon što je to učinio Senat.
Protiv rezolucije, čiji je cilj bio onemogući nastavak napada na Iran bez odobrenja Kongresa, bilo je 219 zastupnika, a podržalo ju je 212.
Suočeni s predsjednikom koji je proširio utjecaj izvršne vlasti na zakonodavnu vlast od povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025., mnogi demokratski zastupnici kažu da žele potvrditi autoritet Kongresa, jedinog tijela ovlaštenog američkim Ustavom za objavu rata.
"Republikanci su imali priliku učiniti nešto što bi bilo izuzetno popularno: reći ne Trumpovom ratu", grmio je Chuck Schumer, vođa demokratske manjine u Senatu, u govoru održanom u četvrtak pred Zastupničkim domom.
No, dok samo Kongres ima ovlasti objaviti rat, zakon iz 1973. omogućuje predsjedniku da pokrene ograničenu vojnu intervenciju kao odgovor na izvanrednu situaciju nastalu napadom na Sjedinjene Države.
Rezolucija je predviđala obustavu američkih vojnih operacija u Iranu dok Kongres ne odobri rat ili upotrebu vojne sile.
Čak i da je usvojena, vjerojatno ne bi preživjela predsjednički veto jer bi bila potrebna dvotrećinska većina u oba doma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
