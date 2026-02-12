Oglas

Kongresmen pročitao imena šest "bogatih i moćnih muškaraca", koja su bila zatamnjena u dokumentima o Epsteinu

author
N1 Info
|
12. velj. 2026. 08:37
Ro Khanna
Kent Nishimura / REUTERS

Zastupnik Ro Khanna u utorak je izašao za govornicu Zastupničkog doma i naglas pročitao imena šestorice „bogatih i moćnih muškaraca“ čija su imena izvorno bila zacrnjena u dokumentima Jeffreyja Epsteina.

To se dogodilo nakon što su Khanna (demokrat iz Kalifornije) i zastupnik Thomas Massie (republikanac iz Kentuckyja) pregledali necenzurirane materijale povezane s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom te zatražili od Ministarstva pravosuđa (DOJ) da javnosti otkrije identitet tih osoba, ako njihova imena nisu bila zacrnjena u skladu s uvjetima koje je utvrdio Kongres.

Zastupnici su zaprijetili da će sami razotkriti ta imena ako DOJ ne bude surađivao, pozivajući se na ustavnu klauzulu o govoru ili raspravi (Speech or Debate Clause), koja u određenim okolnostima članovima Kongresa može pružiti zaštitu od sudskih postupaka. Ministarstvo pravosuđa na kraju je udovoljilo nekim njihovim zahtjevima, objavio je Massie u utorak ujutro na društvenim mrežama.

"Zamislite koliko ih još skrivaju u tri milijuna dokumenata"

Khanni to, međutim, nije bilo dovoljno.

„Zašto je bilo potrebno da Thomas Massie i ja odemo u Ministarstvo pravosuđa kako bi identiteti ove šestorice muškaraca postali javni?“ upitao je s govornice. „A ako smo u dva sata pronašli šest muškaraca koje su skrivali, zamislite koliko ih još skrivaju u tih 3 milijuna dokumenata", prenosi POLITICO.

Khanna je optužio administraciju Donalda Trumpa da nastavlja kršiti zakon koji su on i Massie pomogli progurati kroz Kongres u studenome, a kojim su postavljena ograničenja na zacrnjivanje dijelova dokumenata od strane DOJ-a.

Nije odmah jasno tko su neki od navedenih pojedinaca, no Khanna je Leslieja Wexnera identificirao kao milijardera i bivšeg vlasnika Victoria’s Secreta i drugih maloprodajnih tvrtki, a Sultana Ahmeda bin Sulayema kao glavnog izvršnog direktora tvrtke DP World.

„Pomoćnik američkog državnog odvjetnika rekao je 2019. pravnom zastupniku gospodina Wexnera da se na njega gleda kao na izvor informacija o Epsteinu te da ni u kojem smislu nije meta istrage“, naveo je Wexnerov pravni zastupnik u priopćenju. „Gospodin Wexner u potpunosti je surađivao pružajući osnovne informacije o Epsteinu i više ga nitko nije kontaktirao.“

Predstavnik bin Sulayema nije odmah odgovorio na upit za komentar.

Među ostalim imenima nalaze se Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov i Nicola Caputo, koji nisu bili dostupni za komentar.

Khanna nije iznio dokaze o nezakonitim radnjama protiv bilo koga od njih.

Sultan povezan s videima mučenja?

Massie je u objavi na društvenim mrežama u utorak poslijepodne također naveo da, iako „pojavljivanje u Epsteinovim dokumentima ne dokazuje krivnju ... Leslie Wexner je u dokumentu FBI-ja iz 2019. označen kao suzavjerenik Epsteina za ‘trgovinu djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja’, a e-mail adresa sultana korištena je za slanje korespondencije o ‘videu mučenja’.

Četvorica drugih muškaraca i njihove fotografije pojavljuju se na popisu zajedno s Epsteinom, Maxwell, dvjema poznatim žrtvama i nekoliko žena.”

Teme
Ahmed bin Sulayem DP world epsteinovi dosjei jeffrey epstein

