Kimbal
Kako je Epstein kumovao vezi između žene iz svoje mreže i mlađeg brata Elona Muska: "Veliko hvala..."
Jeffrey Epstein uspostavio je intimnu vezu između jedne žene iz svojeg kruga i Kimbala Muska, brata Elona Muska i člana upravnog odbora Tesle, prema porukama e-pošte iz nedavne objave dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa koji se odnose na osuđenog seksualnog prijestupnika. Mlađi Musk i žena bili su u vezi oko šest mjeseci između 2012. i 2013., a Kimbal Musk njihov je odnos opisao kao „hodanje“.
Uoči njihova prvog susretaJeffrey Epstein i njegov dugogodišnji suradnik Boris Nikolić trudili su se spojiti ih i dovesti je na proslavu rođendana Kimbala Muska – pri čemu je Nikolić poručio Epsteinu: „molim te pripremi [ženu] — ;)“.
„Jeffrey i Boris, veliko hvala što ste me povezali s [ženom]“, napisao je Musk kasnije u listopadu 2012. Epsteinu i Nikoliću nakon ručka u Epsteinovu stanu na Manhattanu. „Vjerujem da ste obojica odigrali ulogu. :)“
Tijekom veze žena je Epsteinu prosljeđivala više osobnih poruka koje joj je Musk slao te ga tražila savjet o odnosu. U porukama nema naznaka da je Musk bio svjestan njezine paralelne komunikacije s Epsteinom. Putem odvjetnika žena je posljednjih godina izjavila da je bila zarobljena, prisiljavana i zlostavljana dok je bila u Epsteinovu krugu. Nije javno ispričala svoju priču niti govorila o vezi s Muskom, a Guardian je odlučio ne objaviti njezino ime.
U dokumentima se pojavljuje njezino puno ime zbog pogrešne redakcije, dok se u drugim porukama spominje njezino ime i plan putovanja s Muskom koji je Epstein zadržao. Pokušaji da se stupi u kontakt s njom i njezinim odvjetnikom ostali su bez odgovora. Ni zahtjev za komentar upućen Nikoliću preko njegove tvrtke rizičnog kapitala nije dobio odgovor. Nikolić, koji je bio imenovan zamjenskim izvršiteljem Epsteinove ostavine, nije optužen ni za kakvo nedjelo u vezi s Epsteinom te je ranije izjavio da nije pristao na to imenovanje.
Otprilike sat vremena nakon što mu je Guardian u ponedjeljak poslao upit za komentar, Kimbal Musk objavio je izjavu na platformi X o svojoj vezi s Epsteinom i tom ženom. Glasnogovornik njegova obiteljskog ureda uputio je Guardian na objavu, no Musk nije odgovorio na detaljan niz pitanja o svojim vezama s Epsteinom. Ni Musk nije optužen za bilo kakvo nedjelo u vezi s Epsteinom.
„Ova objava odnosi se na Epsteinove spise i zašto se moje ime nalazi u njima. Godine 2012. počeo sam izlaziti sa ženom koja je imala 30 godina. Upoznao sam je preko prijatelja. Epstein nas nije upoznao. S tim demonom susreo sam se samo jednom, u njegovu uredu u New Yorku, tijekom dana. Nikada se više nisam sastao s njim i nikada nisam bio na njegovu otoku“, napisao je Musk.
„Razlog zašto ima toliko mojih e-poruka jest to što je bio pretplaćen na newsletter koji sam svakih nekoliko tjedana slao tisućama ljudi. Moje srce je uz brojne žrtve Jeffreyja Epsteina, kao i uz sve koji su pretrpjeli bilo kakvo seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje“, dodao je.
Poruke e-pošte, dio prošlomjesečne objave Ministarstva pravosuđa od tri milijuna dokumenata povezanih s Epsteinom, prikazuju znatno prijateljskiji i složeniji odnos između Kimbala Muska i Epsteina nego što je ranije bilo poznato javnosti, koji nadilazi povremeni newsletter. One se podudaraju s razdobljem u kojem je Epstein, čini se, pokušavao pridobiti i Kimbala i njegova starijeg brata Elona, danas najbogatijeg čovjeka na svijetu, pozivima na svoj otok i korištenjem osobnih veza.
Business Insider je 2020. objavio tekst pozivajući se na dva anonimna izvora koji su tvrdili da je Epstein spojio Kimbala Muska s jednom ženom. Izvješće je navelo i da je Epstein prethodno bio u vezi s tom ženom te da je živjela u stanu u vlasništvu Epsteinova brata. Veza između Muska i žene činila se stvarnom, ali su izvori tvrdili da je Epstein to vidio kao način približavanja obitelji Musk.
Poruke obuhvaćaju razdoblje nakon Muskova razvoda od prve supruge, što on spominje u poruci Nikoliću iz 2013. navodeći da je „sada razveden! Slobodan živjeti svoj život“.
Sve do ovoga tjedna Kimbal Musk nije javno govorio o svojim vezama s Epsteinom. Objavljivanje komunikacije Elona Muska s Epsteinom proturječilo je pokušajima tehnološkog mogula da se distancira od Epsteina, kojega je opisivao kao nekoga koga je izbjegavao i smatrao „očitim ljigavcem“. Kimbal Musk razmijenio je brojne e-poruke s Epsteinom i Nikolićem krajem 2012. i početkom 2013., pozivajući financijera na svoj rođendan i lansiranje SpaceX-a, a čak se i šalio o zajedničkim kostimima za Noć vještica.
Kimbal Musk, iako manje uspješan i poznat od brata, izvršnog direktora Tesle i SpaceX-a, obnaša nekoliko utjecajnih funkcija. Više je puta profitirao prodajom svojih 1,4 milijuna dionica Tesle, uključujući prodaju u vrijednosti od 108 milijuna dolara 2022. Bio je član upravnog odbora SpaceX-a od osnutka do 2022. i ostaje značajan dioničar.
SpaceX je ovog mjeseca postao najvrjednija privatna tvrtka na svijetu te planira izlazak na burzu kasnije ove godine uz procjenu vrijednosti do 1,5 bilijuna dolara. Kimbal je također izvršni direktor tvrtke za zabavu dronovima, suosnivač restoranske grupe Kitchen i osnivač neprofitne organizacije Big Green za obrazovanje o hrani. Do prošlog mjeseca bio je član upravnog odbora festivala Burning Man u Nevadi.
Epstein, koji je 2008. na Floridi priznao krivnju za pribavljanje maloljetnice radi prostitucije i nagovaranje na prostituciju, dugo je koristio žene i društvena događanja kako bi uspostavljao veze s nekima od najmoćnijih ljudi na svijetu. Umro je 2019. nakon što je optužen na saveznoj razini za trgovinu maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja, a od tada je predmet brojnih nagađanja, teorija i istraga o svojim aktivnostima.
Objava da je Musk imao brojne kontakte s Epsteinom izazvala je kritike dijela zajednice Burning Mana, usred pojačanog nadzora nad vezama i Kimbala i Elona Muska s ozloglašenim seksualnim prijestupnikom. Otvoreno pismo upravi festivala s pozivom na preispitivanje Muskove uloge u upravnom odboru prikupilo je stotine potpisa. Glasnogovornik festivala izjavio je da je njegova odluka o povlačenju iz odbora donesena prošlog mjeseca, prije objave Epsteinovih poruka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare