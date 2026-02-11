Kako je Epstein kumovao vezi između žene iz svoje mreže i mlađeg brata Elona Muska: "Veliko hvala..."

U dokumentima se pojavljuje njezino puno ime zbog pogrešne redakcije, dok se u drugim porukama spominje njezino ime i plan putovanja s Muskom koji je Epstein zadržao. Pokušaji da se stupi u kontakt s njom i njezinim odvjetnikom ostali su bez odgovora. Ni zahtjev za komentar upućen Nikoliću preko njegove tvrtke rizičnog kapitala nije dobio odgovor. Nikolić, koji je bio imenovan zamjenskim izvršiteljem Epsteinove ostavine, nije optužen ni za kakvo nedjelo u vezi s Epsteinom te je ranije izjavio da nije pristao na to imenovanje.