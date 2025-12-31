Koraljni otok uveo svijet u 2026.

Otkucajem ponoći godina 2026. započela je za oko 7,3 tisuća stanovnika otoka Kiritimati smještenog na jugu Tihog oceana, koji je prvi ušao u Novu godinu u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.
Taj atol od 320 kilometara kvadratnih pripada republici Kiribati koja se proteže kroz nekoliko vremenskih zona s obje strane ekvatora.
Samo 15 minuta kasnije Novu godinu dočekalo je i otočje Chatham koje pripada Novom Zelandu. Ti otoci s oko 700 stanovnika smješteni su oko 800 kilometara istočno od matične zemlje te imaju svoju vremensku zonu.
U 13 sati po hrvatskom vremenu šampanjac su otvorili i stanovnici Novog Zelanda, Samoe i Tonge.
Glavna zvijezda proslave u Aucklandu, najvećem novozelandskom gradu, bio je 328 metara visok Sky Tower, najviša zgrada južne polutke, s kojeg je krenuo vatromet, a svjetlosne predstave održale su se i u prijestolnici Wellingtonu.
