REPUTACIJSKA ŠTETA
Kralj Charles napravio potez koji kraljevska obitelj ne pamti više od 300 godina
Oduzimanje svih titula i počasti princu Andrewu, koje je ovih dana potvrdio kralj Charles III., predstavlja najdrastičniji potez protiv člana britanske kraljevske obitelji u više od stoljeća.
Odluka, kojom je Andrewu ukinut i zakup na njegovu dugogodišnju rezidenciju Royal Lodge, označava potpuni raskid institucionalnih veza s monarhijom. Od sada se bivši vojvoda od Yorka službeno naziva Andrew Mountbatten-Windsor.
"Njegovo Veličanstvo danas je pokrenulo formalni proces uklanjanja stila, titula i počasti princu Andrewu", navodi se u priopćenju Buckinghamske palače, prenosi Sky News.
"Ove se mjere smatraju nužnima, unatoč tome što on i dalje poriče optužbe protiv sebe."
Prvi takav slučaj od 1919.
Da bi se razumjela težina ove odluke, vrijedi se prisjetiti da je posljednji sličan slučaj zabilježen 1919., nakon završetka Prvog svjetskog rata.
Tada je britanska vlada, prema Zakonu o oduzimanju titula (Titles Deprivation Act 1917), oduzela plemićke i kraljevske titule četvorici članova monarhije koji su stali na stranu Njemačke. Među njima je bio i Charles Edward, vojvoda od Saxe-Coburg-Gothe, unuk kraljice Viktorije, koji je tijekom rata služio u njemačkoj vojsci.
Njihove su titule formalno oduzete 28. ožujka 1919., a taj se zakon nikada više nije primjenjivao - sve do sada.
Princ Andrew, drugi sin pokojne kraljice Elizabete II., bio je godinama središte skandala zbog prijateljstva s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom i optužbi povezanih s trgovinom ljudima.
Iako nije službeno osuđen, kraljevska kuća je pod pritiskom javnosti postupno ograničavala njegove dužnosti i protokolarne privilegije.
Najprije mu je 2022. oduzeta vojna čast i pravo na javne nastupe u ime monarhije, a sada i sve preostale titule, stil i status koji su proizlazili iz njegova podrijetla.
"Odlučio sam, kao i uvijek, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. Više neću koristiti svoje titule niti počasti koje su mi dodijeljene", izjavio je Andrew.
Stručnjaci smatraju da kralj Charles ovim potezom nastoji učvrstiti povjerenje javnosti i jasno poručiti da se članovi obitelji više ne mogu skrivati iza svojih naslova.
Slučaj princa Andrewa tako postaje najveće institucionalno distanciranje od jednog člana Windsorskog doma u modernoj povijesti - i podsjetnik da ni kraljevska krv ne jamči zaštitu kad ugled krune dođe u pitanje.
Značajniji gubitak titula prije Edwarda Saxe-Coburga dogodio se 1685. - s vojvodom od Monmoutha. James Scott, nezakoniti sin kralja Charlesa II., pobunio se protiv svog ujaka, kralja Jamesa II., u tzv. Monmouthskoj pobuni.
Nakon što je poražen, pogubljen je, a sve njegove titule su ukinute kraljevskim dekretom. To je bio prvi službeni slučaj oduzimanja naslova kraljevskog porijekla zbog političke pobune.
I do Zakona o oduzimanju titula, britanska monarhija nije imala formalni mehanizam za oduzimanje titula članovima obitelji.
Zato se danas slučaj princa Andrewa smatra najvećim i najznačajnijim takvim događajem u više od 300 godina. Riječ o prvom visokom članu kraljevske obitelji koji gubi sve titule izvan ratnog ili izdajničkog konteksta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare