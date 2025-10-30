Drama u kraljevskoj obitelji: Charles oduzeo sve titule i počasti bratu Andrewu

Kralj Charles III. je pokrenuo "službeni postupak" za oduzimanje titula i počasti princu Andrewu, a službena obavijest o raskidu zakupa njegove rezidencije Royal Lodge također je uručena, stoji u priopćenju Buckinghamske palače.
Od sada će se bivši vojvoda od Yorka službeno nazivati Andrew Mountbatten-Windsor, prenosi Sky News.
"Njegovo Veličanstvo danas je pokrenulo službeni postupak uklanjanja stila, titula i počasti princu Andrewu. Njegov zakup Royal Lodgea do sada mu je pružao pravnu zaštitu i omogućavao boravak u rezidenciji. Sada mu je službeno uručena obavijest o raskidu zakupa, te će se preseliti u drugu privatnu rezidenciju. Ove se mjere smatraju nužnima, bez obzira na činjenicu da on i dalje negira optužbe protiv sebe. Njihova Veličanstva žele jasno istaknuti da su njihove misli i najdublje sućuti bile i ostat će s žrtvama i preživjelima svakog oblika zlostavljanja", navodi se u priopćenju Buckinghamske palače.
"Moram učiniti korak više"
U listopadu je već bilo objavljeno da Andrew više neće nositi titulu vojvode od Yorka, iako je, kao sin kraljice Elizabete II., do sada zadržao titulu princa.
Ova odluka dolazi usred sve većeg pritiska na 65-godišnjeg člana kraljevske obitelji, nakon novih izvještaja o njegovim vezama s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom, kao i o navodnim kontaktima s kineskom špijunkom.
Njegova bivša supruga, Sarah Ferguson, također više neće koristiti titulu vojvotkinje od Yorka, iako ju u praksi nije koristila već godinama.
U vlastitom priopćenju oglasio se i princ Andrew.
"U razgovoru s Kraljem, kao i s užom i širom obitelji, zaključili smo da stalne optužbe protiv mene odvlače pozornost od rada Njegovog Veličanstva i kraljevske obitelji. Odlučio sam, kao i uvijek, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. I dalje stojim iza svoje odluke donesene prije pet godina da se povučem iz javnog života. Uz suglasnost Njegovog Veličanstva, smatramo da sada moram učiniti korak više - stoga više neću koristiti svoju titulu niti počasti koje su mi dodijeljene. Kao što sam već rekao, snažno odbacujem optužbe koje su protiv mene iznesene."
