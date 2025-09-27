Novi dosjei povezuju Muska, princa Andrewa i Bannona s Epsteinom

Elon Musk, princ Andrew, Peter Thiel, Steve Bannon, Bill Gates i drugi istaknuti pojedinci posljednji su imenovani u vezi s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nakon što je njegova ostavština predala treću seriju dokumenata nadzornom kongresnom odboru.
Little Saint James
U više od 8.500 novih datoteka koje su javnosti objavili demokratski zastupnici u odboru američkog Zastupničkog doma, otkrivene su poveznice više poznatih osoba s Epsteinom. Dokumenti uključuju poruke, dnevnike letova, financijske knjige i rasporede.
U dnevniku letova iz 2000. godine princ Andrew, vojvoda od Yorka, naveden je kao putnik na letu iz New Jerseyja do Floride, zajedno s Epsteinom i njegovom partnericom Ghislaine Maxwell. Financijski dokumenti također spominju plaćanja za masaže za “Andrewa”, no nije potvrđeno radi li se o princu. On je sve optužbe dosad negirao.
Među "partnerima" i Peter Thiel, ali i Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon
Dokumenti također otkrivaju da je poduzetnik i donator Republikanske stranke Peter Thiel bio dogovoren za ručak s Epsteinom u studenom 2017., dok je bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon bio naveden za doručak 17. veljače 2019. Microsoftov osnivač Bill Gates spominje se u kontekstu planiranog doručka u prosincu 2014.
Nema naznaka da su oni koji se spominju u dokumentima bili svjesni Epsteinovih kriminalnih aktivnosti. Epstein je umro u zatvoru 2019., dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica. Ghislaine Maxwell služi 20-godišnju kaznu, a njezini odvjetnici pokušavaju osporiti presudu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
