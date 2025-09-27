Oglas

Novi dosjei povezuju Muska, princa Andrewa i Bannona s Epsteinom

N1 Info
27. ruj. 2025. 16:51
Musk optužio Trumpa oko EPsteina
ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elon Musk, princ Andrew, Peter Thiel, Steve Bannon, Bill Gates i drugi istaknuti pojedinci posljednji su imenovani u vezi s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nakon što je njegova ostavština predala treću seriju dokumenata nadzornom kongresnom odboru.

Little Saint James

U više od 8.500 novih datoteka koje su javnosti objavili demokratski zastupnici u odboru američkog Zastupničkog doma, otkrivene su poveznice više poznatih osoba s Epsteinom. Dokumenti uključuju poruke, dnevnike letova, financijske knjige i rasporede.

Prema Epsteinovim bilješkama, šef Tesle, SpaceX-a i X-a Elon Musk bio je pozvan na zloglasni otok Little Saint James u prosincu 2014. Musk je ranije izjavio da je poziv odbio i da nije imao nikakve veze s Epsteinom, negirajući bilo kakvu krivnju, prenosi BBC.

U dnevniku letova iz 2000. godine princ Andrew, vojvoda od Yorka, naveden je kao putnik na letu iz New Jerseyja do Floride, zajedno s Epsteinom i njegovom partnericom Ghislaine Maxwell. Financijski dokumenti također spominju plaćanja za masaže za “Andrewa”, no nije potvrđeno radi li se o princu. On je sve optužbe dosad negirao.

Među "partnerima" i Peter Thiel, ali i Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon

Dokumenti također otkrivaju da je poduzetnik i donator Republikanske stranke Peter Thiel bio dogovoren za ručak s Epsteinom u studenom 2017., dok je bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon bio naveden za doručak 17. veljače 2019. Microsoftov osnivač Bill Gates spominje se u kontekstu planiranog doručka u prosincu 2014.

Nema naznaka da su oni koji se spominju u dokumentima bili svjesni Epsteinovih kriminalnih aktivnosti. Epstein je umro u zatvoru 2019., dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica. Ghislaine Maxwell služi 20-godišnju kaznu, a njezini odvjetnici pokušavaju osporiti presudu.

Teme
elon musk epsteinova lista epsteinovi dosjei jeffrey epstein pedofilija prince andrew steve bannon

