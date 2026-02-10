Kremlj o dijalogu s Europom: "Kontraproduktivno i štetno je za sve strane da se odnosi svedu na nulu"

Glasnogovornik Kremlja rekao je i da Rusija cilja na što brži povratak za pregovarački stol kako bi se dovršio rat u Ukrajini. Zasad nije određen dan za trilateralne razgovore nakon što su se ukrajinska i ruska strana, pod posredstvom SAD-a, prošli tjedan sastale u Abu Dabiju, dodao je Peskov.