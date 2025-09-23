Kremlj prvi put komentirao dronove nad Kopenhagenom i Oslom

GENYA SAVILOV / AFP / GENYA SAVILOV / AFP

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da je beskonačan niz neutemeljenih optužbi sa Zapada doveo do toga da se one više ne shvaćaju ozbiljno, komentirajući tvrdnje Danske i Norveške o navodnim ruskim dronovima u njihovom zračnom prostoru.

"Iskreno govoreći, budući da stalno iznose neutemeljene optužbe, prestali smo ih uzimati ozbiljno. Vjerojatno zato što se svaki put pokaže da su njihove izjave bez osnove", rekao je.

"Čini mi se da zemlja koja ima ozbiljan i odgovoran pristup ne bi smjela iznova i iznova iznositi neargumentirane optužbe", dodao je glasnogovornik, a prenosi Index.