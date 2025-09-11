Krenuo iz Italije u Hrvatsku pa mu na benzinskoj podvalili vodu umjesto goriva?!

Ono što je trebalo biti kratko zaustavljanje na jednoj benzinskoj postaji u pokrajini Venecija, pretvorilo se u pravu noćnu moru za 36-godišnjeg švicarskog vozača na putu prema Hrvatskoj.
Umjesto dizela, u spremnik njegovog automobila natočena je voda, što je dovelo do kvara vozila, pozamašnog računa za popravke i značajnog gubitka vremena.
Incident se dogodio u utorak ujutro kada je muškarac napunio spremnik za 102,29 eura, uvjeren da toči dizel.
"Ubrzo nakon nastavka vožnje, upalila se lampica upozorenja, a automobil je ostao bez snage", ispričao je. Nakon što je vozilo odšlepano u najbližu radionicu, dijagnoza je bila šokantna - voda u spremniku.
Nakon tri sata čekanja, dobio je račun od gotovo 1200 eura za vuču, zamjenu filtera goriva, zbrinjavanje kontaminiranog goriva i ostale usluge.
"Nisam znao što će se sljedeće dogoditi niti s kojim ću se troškovima suočiti", rekao je vidno frustriran. Sada traži da benzinska postaja nadoknadi troškove goriva i popravaka. Ako to ne učine u roku od deset dana, planira kontaktirati odvjetnika i prijaviti slučaj svom osiguravajućem društvu te udrugama za zaštitu potrošača, prenosi Heute.
Google recenzije benzinske postaje otkrivaju da muškarac nije jedini koji se suočio s ovim problemom, prenosi Večernji list.
"Natočili smo Diesel Supreme i nakon manje od 10 km upalila se lampica za vodu u spremniku", napisao je jedan korisnik prije mjesec dana.
"Nikad više neću tamo točiti gorivo", dodao je drugi.
"Uvijek čuvajte račun za gorivo. To je jedini način da kasnije dokažete gdje ste točili", kaže muškarac.
Touring Club Suisse (TCS) podržava ovaj savjet, ističući da račun može biti ključan za dobivanje naknade, posebno ako je više vozila pogođeno. Ipak, TCS napominje da je dokazivanje odgovornosti benzinske postaje često teško, a pravni sporovi se rijetko isplate.
Na upit švicarskog lista 20 Minuten, Esso Italia je zanijekao odgovornost, tvrdeći da su njihove benzinske postaje u vlasništvu trećih strana koje neovisno upravljaju prodajom.
