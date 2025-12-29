Oglas

280 kilometara duga

Latvija završila zaštitnu ogradu na granici s Rusijom

author
Hina
|
29. pro. 2025. 22:25
Njemačka granica
WOJTEK RADWANSKI / AFP

Latvija je završila 280 kilometara dugu ogradu s bodljikavom žicom na svojoj istočnoj granici s Rusijom, objavila je u ponedjeljak latvijska agencija za upravljanje državnom imovinom.

Oglas

Ministar unutarnjih poslova Rihards Kozlovskis rekao je da je ograda "značajan doprinos sigurnosti stanovništva Latvije i cijele zemlje", uz sličnu ogradu završenu 2024. na granici s Bjelorusijom.

Latvija planira do kraja 2026. postaviti dodatnu infrastrukturu i sustave za nadzor duž granice s Bjelorusijom i Rusijom.

"Naš glavni cilj je uvesti najmoderniju zaštitu granice na istočnoj granici EU-a", rekao je ministar, prema priopćenju.

Latvija je počela jačati granice s Rusijom i Bjelorusijom nakon ruske invazije na Ukrajinu smatrajući rat prijetnjom za nacionalnu sigurnost.

Latvija, Litva i Estonija planiraju postaviti tenkovske barijere i betonske blokove duž granica s Rusijom i Bjelorusijom kako bi se zaštitile od mogućih napada.

Teme
Latvija Rusija granica ograda

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ