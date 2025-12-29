"ISTAKNUTI PROBLEMI"
Klasić: Thompson je, na meni neobjašnjiv način, uspio povezati Domovinski rat s ustaštvom
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Hrvoje Klasić, povjesničar i profesor na Filozofskom fakultetu.
Oglas
"Ne vidim neke velike probleme u tome. Marko Perković Thompson nije ni prvi ni jedini pjevač, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, koji ima svoje političke stavove i koji poziva da se netko smijeni ili postavi na vlast", kazao je Hrvoje Klasić o porukama poslanim s Thompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni.
"Meni su u Thompsonovoj karijeri problematične dvije stvari. Prva, da je uspio, na meni neobjašnjiv način, povezati Domovinski rat s ustaštvom kroz pozdrav ZDS. I on i oni koji su taj pozdrav uveli 1991. I druga, što relativizira i normalizira ustaštvo, kao jedan rasistički, genocidni režim. To se ne može."
"Razočaran sam"
Dodaje kako nije problem u tome što Thompson poziva jedne, a skida druge s vlasti, nego to što sudjeluje u relativizaciji jednog fašističkog režima.
"Ovo što poručuje, mnogi to rade. Ali to da mu se, u državi koja sebe naziva antifašističkom, tolerira veličanje ustaštva, to je problematično. Neka se on bavi politikom, ima pravo. Neka šalje poruke, ima pravo i na to. Ali hajdemo više zabraniti veličanje ustaštva."
Klasić pritom dodaje kako je prisutnost HOS-ovih simbola na Thompsonovim koncertima nesrazmjerno s ulogom koju je ta paravojna jedinica imala u samom ratu.
"Zar stvarno ispada da je Domovinski rat dobio samo HOS? Oni su bili jedan posto vojske koja je sudjelovala u ratu. Zašto ne vidimo te mlade ljude u dvorani s nekom drugom zastavom, nekom drugom majicom?"
Klasić kaže kako je razočaran što smo, kao društvo, dopustili povezivanje između Domovinskog rata i režima koji je bio saveznik Adolfa Hitlera i Benita Musollinija.
"To nije sada bitno, ali ja sam bio u Domovinskom ratu, svjedočio nekim stvarima i nevjerojatno mi je da smo sada mi, koji kritiziraju ustaštvo, protiv Domovinskog rata. Tomislav Tomašević je protiv Domovinskog rata jer je protiv ZDS. To je meni totalno razočaranje, da smo kao društvo dopustili da se obrambeni rat kojim smo oslobodili zemlju poveže s režimom koji je bio na strani Hitlera i Musollinija i koji je imao koncentracijske logore i rasne logore."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas