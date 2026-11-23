Ilustracija: Francesco/Unsplash

Turske vlasti tragaju u ponedjeljak u šumama kod Istanbula za životinjom za koju se vjeruje da je lav, objavila je uprava za nacionalne parkove.

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Turske vlasti tragaju u ponedjeljak u šumama kod Istanbula za životinjom za koju se vjeruje da je lav, objavila je uprava za nacionalne parkove.

Zaposleni u policijskoj postaji u Zekerijakoju, na sjeveru istočnog dijela Istanbula, primjetili su životinju nalik lavu na nadzornim kamerama u nedjelju u devet sati, objavila je uprava na X-u.

Na snimkama se vidi kako velika mačka hoda šikarom i tragači koji češljaju rubove četvrti Sarijer koje graniči s Bosporom i Crnim morem.

"Timovi opremljeni termovizijskim kamerama poslani su u to područje a stanovnici su upozoreni", piše u objavi.

"Životinja je locirana i nastavlja se operacija hvatanja u kojoj sudjeluju i specijalizirani veterinari", dodaje se.