VLASTI UPOZORILE STANOVNIKE
Lav luta šumom kod Istanbula? Policija pregledala snimke, pokrenuta velika potraga
Turske vlasti tragaju u ponedjeljak u šumama kod Istanbula za životinjom za koju se vjeruje da je lav, objavila je uprava za nacionalne parkove.
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Turske vlasti tragaju u ponedjeljak u šumama kod Istanbula za životinjom za koju se vjeruje da je lav, objavila je uprava za nacionalne parkove.
Zaposleni u policijskoj postaji u Zekerijakoju, na sjeveru istočnog dijela Istanbula, primjetili su životinju nalik lavu na nadzornim kamerama u nedjelju u devet sati, objavila je uprava na X-u.
Na snimkama se vidi kako velika mačka hoda šikarom i tragači koji češljaju rubove četvrti Sarijer koje graniči s Bosporom i Crnim morem.
"Timovi opremljeni termovizijskim kamerama poslani su u to područje a stanovnici su upozoreni", piše u objavi.
"Životinja je locirana i nastavlja se operacija hvatanja u kojoj sudjeluju i specijalizirani veterinari", dodaje se.
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